Código Nucú /Fomentar la lectura, tarea de todos/César Trujillo

Ayer, en el marco de la celebración de Día del Libro y del Derecho de Autor, se firmó el acta de instalación del Consejo Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro. En una fecha tan importante, y en un mundo globalizado donde la tecnología permea el conocimiento y todo cambia a un ritmo acelerado, esta iniciativa busca enraizarse y lograr marcar un antes y un después en el hábito de la lectura en Chiapas que tiene hasta hoy un promedio, según datos la Oficina de Fomento a la Lectura del Coneculta en la entidad, de 3.9 libros leídos al año por persona.

Fueron las instalaciones de la librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco” el espacio donde convergimos el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez; Juan Carlos Cal y Mayor, director general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta); Rodolfo Cobos Arguelles, director general de la Feria Internacional de Lectura Yucatán (Filey); José Antonio Gebara Saldívar, director general del Consejo Mexicano de Protección de los Derechos de Autor, así como miembros de la sociedad civil y representantes de universidades.

La importancia del tema es bien sabido por todos. Basta ver los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica a nivel nacional, y que señalara el poeta Fernando Trejo en la antesala de la firma, donde se nos muestra que los mexicanos leemos en promedio apenas 3.8 ejemplares, es decir, nos encontramos por debajo de países como Chile que lee 5.4 libros al año, Argentina con 4.6, Colombia con 4.1 o Brasil con 4 libros anuales. Por ello es que el Índice Nacional de Lectura en nuestro país se encuentra muy debajo de lo que debería tener y el trabajo que tenemos en nuestras manos es de suma importancia.

La iniciativa, cabe señalar, busca romper con esos índices de lectura en el estado y ha recibido el respaldo de la Secretaría de Educación en Chiapas y del Coneculta, pero sobre todo de ciudadanos que, como bien señalara Eduardo Campos, saben que el fomento a la lectura es una tarea impostergable. Chiapas requiere, de forma urgente, que ésta sea acuerpada por los diferentes sectores de la población y que mantenga el aval de las instituciones, lo cual es importante para que esta ardua labor (que está ya en marcha) pueda mostrar objetivos a corto plazo y que siembren, como bien dijo el secretario de Educación, las bases que puedan mostrar a los gobiernos venideros el camino a seguir para mantener vivo este espíritu de que cambiar las cosas sí es posible.

Se debe entender, eso sí, que un pueblo leído, un pueblo informado, difícilmente será comparsa de las corruptelas que imperan en los estados como el nuestro. Por eso todos debemos empujar fuertemente esta iniciativa y debe ser una labor en la que participemos todos, en las que se entienda que crear el hábito de lectura en los niños y jóvenes permitirá, como hemos creído en el Colectivo Carruaje de Pájaros, que desarrollen conocimientos, que puedan alcanzar sus metas personales y que participen con más efectividad en la sociedad y cambien el rumbo que hasta ahora llevamos.

En efecto, acercar la cultura a las personas, el trabajar en el fomento a la lectura, el llevar a los artistas al pueblo, es algo que no sólo detona en dar herramientas que sirvan para generar personas empáticas y comprometidas con su entorno, sino que ayudan a la construcción de la ciudadanía que tanta falta le hacen hoy a los municipios en nuestro estado.

Es por eso que muchos ciudadanos nos hemos sumado a esta lucha, a esta iniciativa de buscar que ese chip se cambie y mostrar a los niños y a los jóvenes que la lectura permite conocer mundos que nunca imaginaron, pero sobre todo que da la pauta de poder cambiar el rumbo de este país que ha sido tocado por la violencia y la deshumanización. Muchos escritores lo han dicho: no podemos acostumbrarnos a ver nuestros espacios convulsos y quedarnos a que nos consuman hasta desaparecer. Si otro Chiapas es posible, considero, esto puede ser de la mano del arte y la cultura, ambos vehículos indispensables, como señaló el maestro Eduardo Campos, para entender los males tan añejos que nos han sumido en este impasse en el que vivimos y por el que debemos de incidir para dejar a las futuras generaciones un mejor lugar en el que coincidir.

Manjar

Una lista de 23 municipios contiene candidaturas que no proceden porque tienen inconsistencias. Socoltenango, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Coapilla, Unión Juárez, Motozintla, Pueblo Nuevo, Ángel Albino Corzo, Cacahoatán, Ixhuatán, Suchiate, Tapilula, Maravilla Tenejapa, Pijijiapan, Mezcalapa, Aldama, Acapetahua, La Grandeza y Tecpatán, son algunos de los que se encuentran en esta encrucijada. Morena-PT-PES, PAN, PAN-PRD-MC, los institutos políticos inmersos en ese problema, aunque desde el mismo Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se dice les darán "chance" y una manita para corregir y así que no haya conflicto para nadie. Demasiadas buenas voluntades desde el organismo encargado de dar legitimidad a las elecciones que ya vienen, asombran.

