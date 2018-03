Código Nucu/Más cultura a las escuelas/César Trujillo

El poeta Fernando Trejo Trejo asumió ayer la titularidad de la Coordinación de Difusión Cultural y Producción Editorial de la Secretaría de Educación. En sus manos estará el diseño, la coordinación y la ejecución de las actividades de difusión, formación e investigación artística y cultural en diversas áreas de dicho sector. Estas acciones, cabe señalar, no le son nada ajenas, toda vez que las desarrolla desde hace ya un buen tiempo en el Departamento de Servicios Culturales e, incluso, desde el propio Colectivo Carruaje de Pájaros que dirige desde hace ya poco más de 10 años.

Lo cierto es que si algo requiere las dependencias en nuestro estado es que a los puestos lleguen personas comprometidas y capacitadas en el área que les asignan. Se requiere, siempre lo he dicho, no sólo de profesionistas, sino de especialistas que abonen al desarrollo y consolidación de los espacios y Eduardo Campos, secretario de Educación de Chiapas, tiene muy claro ese detalle que ha quedado manifiesto con la designación de un escritor y promotor cultural que conoce perfectamente cómo se debe trabajar en pro de la cultura y de qué forma acercarla a la gente, y qué mejor si se trata de llevarla a las escuelas de nuestro estado que tanta falta hace.

Es inevitable señalar que las instituciones pasan actualmente por una crisis severa y que hasta se han visto minadas por el nimio desempeño de quienes se encuentran al frente de éstas, ya que se ha priorizado todo menos un trabajo que abone realmente a la transformación del alumnado, de ahí la importancia de este nombramiento que hoy menciono.

Por eso creo que tener esa lectura de la importancia de cambiar objetivos y rediseñar el esquema permite hoy, me atrevo a señalar, que Eduardo Campos dé un primer paso y muestre que, eso que me comentara alguna vez tras llegar a la Subsecretaría de Educación Federalizada, es necesaria la búsqueda de dependencias con rostros humanos, pero sobre todo con el compromiso de fomentar la cultura que es lo único vehículo que puede salvar a los pueblos y a la sociedad, parafraseando al maestro Pedro Henríquez Ureña.

Estratégico es, pues, el movimiento que ha hecho el Secretario de Educación en la Coordinación de Difusión Cultural y Producción Editorial desde donde, estoy seguro, se podrá ver un nuevo modelo de trabajo que instaurará un antes y un después en dicha dependencia, y que acercará, aún más, las artes y la cultura a las instituciones educativas de la entidad, y que permitirá al propio Gobierno del Estado tener un catálogo de escritores que puedan coadyuvar e incidir en el alumnado con su experiencia y sus obras.

Y lo anterior lo digo porque conozco de cerca el trabajo tanto de Eduardo Campos (cuando estuvo al frente de la SEF y donde me tocó llegar a compartir la palabra con profesores y analizar el porqué de la importancia de la escritura) y el del poeta Fernando Trejo con quien he tenido la oportunidad de caminar, desde hace varios años ya, en festivales dentro y fuera de nuestro estado, así como en el Festival Internacional de Escritores Carruaje de Pájaros que este año cumplirá ya sus once años de vida y que nos ha permitido hermanarnos con otros países, interactuar con los alumnos y poder llevar la literatura a los ciudadanos.

Ahora, la oportunidad de poder incidir y hacer que la cultura llegue a más escuelas será el objetivo primigenio de dicha coordinación. Pero sobre todo está ya abierta la posibilidad para que la propia Secretaría de Educación pueda rescatar obras de muchos autores chiapanecos y que promueva la de las nuevas voces que están ahí esperando la oportunidad de poder ser escuchadas. El camino a recorrer no es sencillo y las críticas vendrán, pero creo que con la experiencia de Fernando Trejo se podrá mostrar los avances y se podrá ver ese rostro que quiere reimprimírsele a la dependencia. Desde estas líneas, un abrazo afectuoso a ambos y el mejor de los éxitos en este nuevo caminar.

Manjar

La situación que viven los trabajadores del periódico Noticias Voz e Imagen es lamentable y es, asimismo, la muestra palpable de la forma déspota y frívola como los dueños de los medios de comunicación impresos se comportan con quienes dejaron sangre y sudor. No les interesan los años de servicio ni todo los “kilos” que se le pongan al trabajo cuando de dar la espalda se trata. Ahora los despiden sin liquidación y con un mes ya devengado que aún no les quieren pagar. “Háganle como quieran”, es la frase favorita de los que están encargados de despedir a los compañeros. ¿Háganle cómo quieran? ¡Carajo! Parece que Ciro Castillo se ha olvidado cómo comenzó en este andar y prefiere servir a los intereses mezquinos del dueño Ericel Gómez Nucamendi, quien prioriza sus asuntos políticos y se desentiende de quienes entregaron su tiempo y esfuerzo en favor de la empresa. Muchas casos de este tipo se han dado entre esa fauna nociva de empresarios abusivos que explotan a sus trabajadores y se creen intocables por sus relaciones de poder, mismas que forjaron gracias a su entreguismo y a ponerse de tapete. No están solos camaradas. #YAúnHayMás // La recomendación de hoy es el libro El camino del poder de Karl Kautsky y el disco Stone and Echo de A Perfect Circle. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

