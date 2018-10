Colocan antimonumento del 68 en Zócalo

Cd. de México (02 octubre 2018).- Un grupo de ciudadanos colocó un antimonumento en la plancha del Zócalo por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968.

Excavaron un hoyo para el cimiento y colocaron cemento sobre una de las jardineras de la Plaza de la Constitución.

Frente a Palacio Nacional, ahora se observa una paloma blanca en un círculo roji-blanco apoyado en un pedestal.

Este es el cuarto anti-monumento colocado en la Ciudad de México.

En entrevista, el escultor Enrique Reynoso refirió que la iniciativa se impulsó a través de Change.org y el antimonumento se suma al de los 43 normalistas, el de la guardería ABC, y el que se colocó frente a la Bolsa Mexicana de Valores en exigencia de justicia por la muerte de mineros en Pasta de Conchos.

Reynoso refirió que se decidió colocar frente al Zócalo y no en Tlatelolco, pues de aquí -dijo- salió la instrucción de masacrar estudiantes.

“De aquí surgió la orden de que se hiciera la matanza”, señaló el escultor.

“Es un recordatorio de un infame acto. Es el recordatorio al Gobierno de que tiene una responsabilidad que no ha cumplido con castigar a los culpables”, indicó.

“Seguimos esperando justicia”.

Reynoso pidió además que éste no sea retirado, ni vandalizado.

“Los que hemos puesto han quedado ahí, no se han atrevido a quitarlos y esperamos que con éste suceda lo mismo”, apuntó.

“Mucha gente hace lo posible para que esto se materializara. Seguiremos esperando porque este País verdaderamente se democratice y porque en este País exista justicia para todos”, agregó.