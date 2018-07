Colonos de Infonavit Grijalva denuncia indiferencia del SMAPA

El Estado/Agencia

Vecinos de la colonia Infonavit Grijalva se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades municipales una solución al problema que por años han vivido a causa de las lluvias y el mal estado que guardan los drenajes que se encuentran en la zona.

Sobre la calle Ricardo Flores Magón, señalaron que las aguas negras han comenzado a salir por las coladeras dentro de las viviendas, lo que se ha convertido en un problema recurrente y por su puesto en un foco de infección para todas las familias que habitan en el lugar.

En entrevista, Jaime Domínguez Valdez, colono afectado, destacó que durante la temporada de lluvias los drenes pluviales y los drenajes –en mal estado- son insuficientes para captar el líquido derivado de las precipitaciones, por lo que reiteró el grave problema de salud pública al que han estado expuestos derivado de la indiferencia institucional, principalmente del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

Aunque han emitido una serie de documentos a dicho órgano municipal así como al mismo ayuntamiento capitalino, ahora encabezado por Carlos Molano Robles, destacó que no han tenido ningún tipo de respuesta; sin embargo, sería hasta este día –lunes, por la tarde- cuando una funcionaria del SMAPA se acercaría a ellos para hacer una revisión.

“Necesitamos una respuesta contundente, que se haga un estudio y se ponga en marcha algún plan estratégico para solucionar este problema. No sé, quizá hay que darle cause al agua que proviene de un arroyo cercano que, debido a la pavimentación de vialidades fue perdiendo su ruta y ahora resulta en este problema que nos toca vivir”, dijo.

En este sentido, reprochó la construcción desmedida de fraccionamientos en la parte de arriba de la colonia, por lo que señaló que es urgente que no se permitan invasiones, pues recordó que la pavimentación excesiva de calles nuevas y la basura de nuevos habitantes es lo que ha provocado esta situación que ha llegado al punto de arrastrar automóviles.

En representación de sus vecinos, solicitó un proyecto integral que permita el desazolve completo de las aguas negras, toda vez que los vecinos temen por su salud y por su propia vida.

Por esta razón, exigió a la presidencia municipal y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que actúen lo antes posible, antes de que ocurra una desgracia.