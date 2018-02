Colonos de La Libertad bajo amenaza

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Juan López Collazo, quien fuera señalado por Martín Pale líder de la Comach como el responsable de la agresión con armas de fuego en la Colonia La Libertad el pasado viernes 16 de febrero, se deslindó de esas acusaciones y dijo desconocer lo que había sucedido, ya que él fue expulsado de la misma colonia hace unos meses, por el mismo grupo agresor.

“Pedimos a la Fiscalía General Justicia del Estado se investigue a fondo lo sucedido se castigue a los responsables, ya que aún hay 30 familias que se encuentran en la colonia bajo amenaza, pueden perder la vida y corren el riesgo también de que les quemen sus casas, pero nosotros no tuvimos nada que ver es mentira lo que dice el Martín Pale”.

Asimismo, deslindó a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), presidido por Narciso Ruiz Sántiz, “el Narciso no tuvo nada que ver, lo que está circulando de que fue gente de su organización es mentira, según lo que escuché el enfrentamiento se dio entre ellos y quieren involucrar a otras personas”.

López Collazo explicó que el conflicto en La Libertad es por unos lotes en disputa, ya que miembros de la Comach cobraron cierta cantidad de dinero a los habitantes, “mismo dinero que fue entregado a José Luis Abarca para los lotes y hasta el momento no han recibido ni un título, esa es la inconformidad y el enfrentamiento se dio entre ellos mismos”.

Recordó que en el mes de junio del año pasado, hubo un conflicto, que si bien no llegó al uso de las armas, fueron expulsados varios colonos, “ese día me encontraba en mi casa, cuando este mismo grupo llegó y me sacaron violentamente, ahora me quieren echar la culpa de lo que ellos hacen y no se vale, por eso pedimos a las autoridades castiguen a los verdaderos responsables”.

Finalmente, manifestó que él personalmente ha recibido amenazas y se siente perseguido, por lo que pidió la inmediata intervención de las autoridades competentes.