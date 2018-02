Comach pide a la FGJE captura a los responsables de balacera en La Libertad

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Entre 40 y 50 personas encabezadas por Juan Pérez Collazo y Juan Hernández López “el fallo” fueron quienes ingresaron este viernes La Libertad, quienes agredieron a varias personas con arma de fuego, resultando una persona muerta y varias personas heridas, entre ellas, Salvador D. D. de 47 años e integrante de la Mesa Directiva de esta colonia, quien se encuentra en estado crítico.

Martín Pale Sántiz, presidente estatal de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas mejor (Comach) Asociación Civil, informó que ya dieron a conocer sobre los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que ya existe una carpeta de investigación, “es necesario la Fiscalía apresure las órdenes de aprehensión y se capture a los responsables”.

“Aquí buscaban poder, negocio, él que vino encabezando es Juan, y Juan López Collazo, y me comentan que estuvo en el templete donde ya estaba tomando el cargo como representante de la mesa directiva donde mencionó que ya habían documentos de gobierno y era falso, y que es mentira, que los representantes estaban haciendo dinero, convencieron a la gente, fue como sorpresa y la gente no sabía, los tomaron de sorpresa y no sabían quién estaba sucediendo”, narró.

Dejó ver que a pesar de que los elementos policiacos tardaron en llegar, ellos jamás actuaron de manera violenta, ya que no “son un grupo paramilitar como los han señalado” y quienes los agredieron sí estaban “armados”.

“Me habló Narciso Ruiz (líder de la Almetrach) donde me preguntó si la gente salía de la colonia para un enfrentamiento en el mercadito número 2, y le dije que no, la gente de la colonia ven sus lotes y no buscan problemas, no iban a salir, y se lo garantice a Narciso”, incorporó.

Pale Sántiz indicó que después de una reunión que sostuvieron la noche del pasado viernes con funcionarios de gobierno, se ha quedado al interior de la colonia un destacamento de la Policía Estatal y Municipal para que se garantice la seguridad de los habitantes.

“Hay amenazas que van a regresar a matar más personas, pero pedimos que ya la procuraduría empiece a integrar las carpetas de investigación y se liberan las ordenes de aprehensión en contra de Juan López Collazo, y se vaya a la cárcel, aunque son en total entre 6 y 7 personas que ya sabe el nombre y apellido la Procuraduría”, precisó.

Por ultimo consideró que quienes intentan posesionarse de la colonia, se debe a que han visto los avances en la regularización, pero no saben que hay un trabajo detrás de todo, por lo que agradeció a las instancias que los han respaldado, entre ellos José Luis Abarca, de la Secretaria de gobierno.

Cabe hacer mención que en una de las iglesias cristianas, se encontraban velando a Francisco Díaz López de 20 años de edad, quien falleció por impacto de bala, tras el ataque de un grupo “armado”, al interior de la colonia.