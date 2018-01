COMISIÓN DE APELACIONES MANTIENE SUSPENSIÓN A MATEUS URIBE

La Comisión de Apelaciones no aceptó el recurso del América y mantuvo el partido de suspensión para el mediocampista colombiano Mateus Uribe.

Luego de que la Comisión Disciplinaria impusiera el castigo correspondiente a Uribe por su expulsión en el juego contra Pumas, las Águilas optaron por apelar la decisión, pero el resultado fue infructuoso.

El club de Coapa argumentó que la patada del cafetalero al rostro de Nicolás Castillo no fue intencional, sin embargo, esto no fue suficiente para anular la multa.

De esta forma, el futbolista azulcrema no podrá participar en el encuentro contra Atlas del próximo sábado en el Estadio Azteca.