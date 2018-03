Comparece Horacio Culebro Borrayas ante la DEA por caso Sabines

Redacción

Luego de las publicaciones hechas a través del medio impreso “BONAMPAK” que el abogado Horacio Culebro Borrayas dirige en el estado de Chiapas, donde se dieron a conocer los supuestos vínculos que el ex gobernador del estado, Juan José Sabines Guerrero, junto con el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; el ex diputado local, Eduardo Ramírez Aguilar y el Secretario Técnico del gobierno estatal Roberto Rubio, presuntamente tienen con la delincuencia organizada, la Administración para el Control de Drogas, la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés), ha citado a comparecer al leguleyo.

Así lo dio a conocer el propio abogado y aspirante independiente a la gubernatura del estado, a través de una entrevista hecha por la periodista Dennisse Maerker, donde el presidente de la Fundación “Habitemos Chiapas”, señaló que el pasado 21 de febrero de este año, compareció ante la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para presentar pruebas en contra del actual Cónsul, Juan José Sabines Guerrero, así como del Fiscal General, Raciel López Salazar y del Secretario Técnico del gobierno estatal, Roberto Rubio Montejo, por su presunta vinculación con el líder del cártel de la Frontera Sur, Gilberto Rivera Amarilla, “el tío Gil”.

Culebro Borrayas explicó que el pasado 21 de febrero, compareció a declarar ante la DEA, en la ciudad de Los Ángeles California; para aportar pruebas en contra de Juan José Sabines Guerrero, por diversos delitos que van desde el lavado de dinero de procedencia ilícita, donde dijo haber entregado 3 memorias de USB (2 de 32 GB y otra de 4 GB), consistentes en videos y fotografías.

Detalló que todo se derivó de la entrevista que él hizo en el mes de octubre del año pasado en una prisión de Guatemala, donde “el tío Gil”, le habría declarado que mensualmente aportaba 5 millones de dólares para el entonces gobernador Sabines Guerrero, así como para el ex diputado Eduardo Ramírez Aguilar; el Fiscal, Raciel López Salazar y el Secretario Técnico del actual gobierno, Roberto Rubio, para que se le permitiera operar en esta parte de la frontera sur del país.

En esa entrevista, comentó Culebro Borrayas, el líder del cártel de la Frontera sur le había solicitado no publicara nada, hasta en tanto no fuera extraditado a los Estados Unidos, aunque dijo que no omitió decir que había sido traicionado por ERA, Raciel y Rubio; quienes dijeron a la policía nacional guatemalteca, donde se encontraba para ser detenido.

Finalmente, Culebro Borrayas señaló que “el tío Gil” le habría dicho que iba a declarar todo lo dicho en esa entrevista, si lograba llegar a un acuerdo con las autoridades para estar como testigo protegido y reducir la pena a que iba a ser sentenciado a purgar en una prisión de los Estados Unidos y que es la parte que falta por concluir.