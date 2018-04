Complicado avanza el año 2018 en economía, por el proceso electoral

ASICh

Casi al cierre de cuarto mes del año, la economía está paralizada prácticamente, todo está supeditado al proceso electoral 2017-2018, pero hasta estos momentos no se ha tenido una derrama económica, lo que impacta en las familias, señaló la diputada María Eugenia Pérez Fernández.

Dijo que se ha detenido bastante la actividad económica, sobre todo que hay una veda electoral de apoyos, trámites administrativos en la administración pública, lo que frena la actividad económica del estado y del país.

Aunado a esto, con los movimientos sociales que ya empiezan a recrudecerse, con trasfondo político de alguna manera, se presenta un año difícil económicamente.

La legisladora consideró que antes de ver por el bien personal se tiene que ver por el bien común. La actividad económica no se puede parar, el turismo tiene que ser recibido con buena oferta turística y fortalecer el impulso de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas.

Pérez Fernández dijo que las actividades no pueden pararse por los cambios de secretarios; se tiene que pensar que la vida económica continúa, que los trabajos en las dependencias de gobierno no se paralicen y que la veda electoral no afecte tanto.

La vida económica está siendo afectada por las elecciones, pero debemos de tratar que sea en la menor medida posible, y ojalá para el dos de julio los descontentos poselectorales sean menores.

Hizo un llamado a los profesores y organizaciones que ya anuncian movilizaciones y paros para fin de mes y los primeros días de mayo, para que tomen conciencia que esto va en detrimento de la educación de los niños y conlleva a la parálisis económica. No nos compliquen más la vida económica, ya con el año electoral tenemos como para que se recrudezca.

Por otro lado, dijo que en la campaña de los candidatos a la Presidencia de la República se han dedicado más a pelearse entre ellos que a proponer. Han hablado mucho de seguridad y corrupción, pero de propuestas económicas poco han hablado.