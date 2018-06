Compromete Josean gobierno capaz de rescatar a Chiapas

TAPACHULA, Chis., 26 de junio.- A encabezar un gobierno capaz, honesto, transparente, que rinda cuentas y combata la corrupción, comprometió el candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, quien afirmó que rescatará a la Costa, Soconusco y Frontera Sur del abandono en que los han mantenido administraciones centralistas.

Advirtió que Chiapas no aguanta más despojos y corrupción, como el heredado por gobiernos anteriores que dejaron empeñado el futuro de los chiapanecos hasta por 35 años, al tener que pagar más de dos mil millones de pesos anuales por una deuda de la que no se sabe en donde se aplicaron los recursos.

Al participar en el cierre de campaña de candidatos a diputados federales y locales, así como de la aspirante a la presidencia municipal de Tapachula, Mónica Escobar, convocó a rescatar a Chiapas con programas que incentiven la producción, la infraestructura, la economía, la generación de empleos, la salud y la educación.

Indicó que los candidatos del PAN, PRD y MC se encuentran comprometidos con el desarrollo de México, de Chiapas y de cada uno de los municipios.

Por ello, Aguilar Bodegas pidió a los ciudadanos acudir a las urnas el 1 de julio y reflexionen su voto para rescatar la dignidad y el respeto que “no se pueden vender ni comprar” y llamó a no tener miedo, por el contrario luchar por el cambio para mejorar y no seguir igual o peor.

Insistió en su compromiso de ver un Chiapas en donde prevalezca la justicia y el bienestar. “Queremos trabajar por un Chiapas donde podamos poner nuestra vista en cualquier lugar sin ver pobreza, marginación y abuso de la autoridad y del poderoso. Un Chiapas, donde todos podamos compartir con esperanza el día de mañana, donde sepamos que nada es fácil, que hay obstáculos, pero que tenemos la oportunidad de superarlos”.

Antes en Tuxtla Chico acompañado de cientos de militantes de los partidos PAN, PRD y MC recorrió las calles en un ambiente de fiesta, mientras que sostuvo encuentros con medios de comunicación a los que hizo un reconocimiento y reiteró su compromiso con la libertad de expresión.

PACTO PARA EL CAMPO

Aguilar Bodegas firmó con decenas de organizaciones sociales y campesinas un pacto para rescatar al campo, con el impulso de programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias dedicadas a la producción agrícola y ganadera.

“El campo de Chiapas tiene toda una vida esperando justicia, apoyos y atención, por ello este es un compromiso para darle destino, ruta, planeación, razones y justificaciones, para volverlo productivo y vuelva a ser negocio”, estableció.

Convocó a la unidad y a la organización primero para ganar la elección de este domingo con Ricardo Anaya a la Presidencia de la República, senadores, diputados federales, locales, ayuntamientos y la gubernatura, al estar comprometidos para lograr cambiar a México y a Chiapas.

“Queremos justicia y solo un gobierno justo le puede dar eso a México y a Chiapas”, estableció luego de escuchar a los dirigentes de las organizaciones campesinas, a quienes pidió que acudan este 1 de julio a las urnas y voten por los candidatos del frente que representan la esperanza del cambio.