“Con 100 pesos mato el hambre de los periodistas” Luvia Aceituno

APRECH Sofía Meléndez

Al momento de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le entregó constancia de mayoría a Maya de León Villar, reconociendo al candidato por la diputación local del distrito 2-Tuxtla-Poniente, Luvia Aceituno, no supo digerir su derrota “ Con 100 pesos mato el hambre de la prensa para que me dejen de joder”, expresó.

Si bien a nivel nacional el partido Nueva Alianza perdió su registro, en Chiapas los votos de Serafín Culebro y otros candidatos que caminaron promoviendo el voto lograron apuntalar el 3 por ciento. Por lo que el partido turquesa seguirá vigente.

No así, Luvia Aceituno una mujer de aproximadamente de 65 años de edad, que usa PAÑAL, una FAJA por su problema de columna, que apenas puede hablar y caminar. Y quien se peleó con todos los líderes de los municipios al (NO) cumplir con lo que prometía en campaña. Hombres y mujeres la encararon y le reclamaron su IRRESPONSABILIDAD a tal grado que la llegaron apodarla y/o llamarla “VIEJITA APESTOSA”, por el PAÑAL que usa debido a su edad.

En Osumacinta la señora Luvia Aceituno entorpeció las negociaciones, se burló, humillo y abuso de Yadira Sanchez Archila, la hoy ex candidata a la presidencia municipal quien logró solamente 39 votos. Luvia quien pretendía ser diputada local por el distrito 2 limitó todo recurso de subenir`s y por ende la promoción del partido fue limitada por no decir nula.

En Berriozábal, con Aldert Zepeda Valencia, ex candidato a presidente municipal quien tuvo un registro de 219 votos, muchas veces reportó a las autoridades del partido como Luvia Aceituno se colgaba del trabajo de las estructuras y prometía OCURRENCIAS, mucha gente le reclamo a la señora de 65 años que se bajara del templete y cumpliera con lo que prometió anteriormente. Fueron visitas recurrentes que realizó Luvia a este municipio detalló Aldert Zepeda, al afirmar las IRREGULARIDADES de la señora a campo abiero le restó al hoy ex candidato a presidente municipal de Berriozábal, credibilidad y confianza, las denuncias que hicieron llegar a esta casa editorial concuerda con dicha versión.

En San Fernando, Luvia Aceituno le gritó a la hoy ex candidata a la presidencia municipal Claudia Ríos Albores, logró más de 80 votos. Los ALBORES de primer nivel llegaron a enterarse de la INESTABILIDAD EMOCIONAL de Luvia quien quería ser diputada del distrito 2, por ende retiraron su apoyo económico al proyecto.

Nos cuenta Maria Angela Chanona Chirimbo, que Luvia Aceituno, en calidad de candidata a diputada local por el distrito 2 logró quitarla del proyecto de Nueva Alianza pese acuerdos. Las decisiones que se tomaron fue DISCRIMINATORIA pues Luvia llego a decir que como es posible que una vendedora ambulante podía aspirar a candidata a presidenta municipal. Base ese concepto 15 días de la elección exigió cambios de candidatos proponiendo a Claudia Ríos Albores con quien se sabe tuvo desacuerdos fuertes y quien terminó gritándole histéricamente.

Dicen que llego a decir : “Denle a la Chirimbo 500 pesos para que no muera de hambre la infeliz”, puntualizó Angela Chanona Chirimbo mientras detallaba el fracaso de Nueva Alianza en San Fernando.

Los ejidatarios destacaron que en una reunión con Luvia Aceituno, quien decía ser la candidata a diputación local 2 se quedó dormida en plena reunión; los ahí presentes se comenzaron a reír y fue un hecho determinante para excluirla de toda inversión pues aseguraron que era un candidato DISFUNCIONAL que no garantizaba nada y que generaba lastima mas que fortaleza.

Los dirigentes internos del partido Nueva Alianza aseguran que Luvia Aceituno a quien en reuniones hacen referencia como la “VIEJITA APESTOSA”, por el PAÑAL que usa traicionó a Albores Gleason. Solo así se explica el fracaso brutal del partido Turquesa del lado poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Kalyanamaya de León de Villard por la coalición PT,MORENA y PES, obtuvo más de 47, 227 votos, Luvia Aceituno Espinosa por Nueva Alianza 1,592, una cifra bastante inferior a un INDEPENDIENTE, es decir un independiente saco por arriba de los 2 mil votos. Ante el brutal triunfo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le entregó constancia de mayoría a Maya de León Villar, reconociéndolo como el candidato por la diputación local del distrito 2-Tuxtla-Poniente. Luvia Aceituno, estallo en BERRICHE “Con 100 pesos mato el hambre de la prensa para que me dejen de joder”, concluyó.

“Se imaginan a Juan Salvador Camacho Velasco, diputado local por el distrito de San Cristóbal, sentarse a lado de Luvia Aceituno y soportar ciertos olores a PAÑAL”, jocosamente los periodistas hacemos la reflexión.