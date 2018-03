Con acuerdos a cumplirse, la CIOAC termina jornada de movilización

ASICh

Tras una jornada casi tres días de movilización, empezando en el municipio de Las Margaritas y terminando en Tuxtla Gutiérrez, la CIOAC histórica logró que el gobierno del estado firmara con ellos una nueva minuta de acuerdos que deberá cumplir en los próximos 15 días, según lo revelaron los propios dirigentes nacional y estatal.

En el mitin realizado en la tarde de este miércoles, al concluir la movilización Federico Ovalle Vaquera, dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, dio a conocer los acuerdos alcanzados.

Con la Secretaría del Campo, reconocer y pagar los paquetes pendientes con los de la CIOAC de 2017 en los próximos días y serán entregados.

Para el ejercicio de los apoyo del caso de la CIOAC y ejercerlos antes de la entrada en vigor de la veda electoral, con motivo del proceso comicial del primero de julio de este año.

En el tema del transporte, se acordó para los operativos, pagos de daños, para ser escuchados en la nueva reglamentación que se está proponiendo, por medio de iniciativas que regule la nueva ley de Transporte y el pago de unidades destruidas.

También, generar gobernabilidad en donde están sus compañeros desplazados, particularmente en Comitán, Pueblo Nuevo, de 20 de noviembre de Las Margaritas, así como a todos aquellos que por circunstancias políticas han sido desplazados y agredidos por sus comunidades y que también tienen temas agrarios.

A su vez, José Antonio Vázquez Hernández acusó al gobierno de Manuel Velasco Coello de dejar un Chiapas con sed de justicia y con mucha deuda que tenemos que pagar nosotros los chiapanecos.

Dijo que es una tristeza que un gobierno joven haya usado el poder para destruir lo poco que teníamos los chiapanecos.

En tanto, denunció que es una pena que la CIOAC ha venido más de una vez a manifestarse por diversos factores, principalmente para el esclarecimiento de asesinatos de sus compañeros, pero resulta que han dejado libres a los asesinos que eran los culpables de la muerte de Luis Hernández Cruz.

Inclusive, acusó también a Eduardo Ramírez Aguilar, porque siendo presidente del Congreso del Estado no hizo nada para que se hiciera justicia, por lo que hacen cómplice de tales actos reprobables.

Advirtió que ahora han vuelto a firmar una minuta de acuerdos, pero si una vez más no vuelven a cumplir, van a darle su despedida al gobernador MVC, porque no sabe honrar y cumplir su palabra.

Dijeron en el mitin, que el 15 de marzo a las 15:30 horas tendrán una nueva reunión con el secretario de Gobierno, para hacer un balance de que se ha cumplido o no lo acordado.