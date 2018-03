Con el apoyo de la CNTE atentan en contra del movimiento por la defensa de los derechos laborales en la UNICH

ASICh

Con el apoyo de la CNTE, que encabeza en el estado, Pedro Gómez Bahamaca, el gobierno del estado abrió la sede de la Universidad Intercultural de Chiapas, con una plantilla docente que no tiene el perfil ni la preparación académica adecuada, denunció la Maestra Carmen Marín Levario, del Sindicato Unico de Trabajadores de esta alma mater.

Esto se dio a una semana que se reunieron el dirigente del magisterio del bloque democrático, el secretario de Educación, Eduardo Campos y la enlace del Ejecutivo con la universidad, Karen Ballinas Hernández, donde acordaron hasta regularizar las materias de casi dos años que no cursaron; que los alumnos recibirían sus boletas a cambio.

Dijo que esto les llama mucho la atención, porque académicamente impacta recibir boletas de semestres que no acreditaron y han estado irregulares, debido al movimiento que traían de mantener cerradas las instalaciones en defensa de malos profesores que desplazan a los 16 docentes preparados académicamente. Esto lo celebra inclusive en redes sociales la enlace del Gobernador.

Anoto que desde hace cuatro años la CNTE ha estado metida en el tema de la unidad de Las Margaritas, con la presencia inclusive del profesor Rabanales, quien en febrero 2017 encabezaba a un grupo de personas con palos, picos e instrumentos punzocortantes caminaban a tomar las instalaciones de la UNICH en San Cristóbal, por lo que el SUTUNICH tuvo que resistir por tres días y tres noches.

Con tristeza dijo que dio un golpe a la UNICH, porque no solo quieren desaparecer al Sindicato, sino desaparecer la interculturalidad a esta casa de estudios, por lo que ya quitaron a la carrera de Médico Cirujano el eje de lengua originaria y la vinculación con la sociedad. Están trastocando el modelo intercultural, además de violar los derechos de los trabajadores.

Están colocando a gente que vive a costa de los pueblos originarios, con plazas de profesores de tiempo completo; sus hijos, amistades y todos a los que deben favores.

Asimismo, denunció que este lunes la sede de la UNICH en San Cristóbal de Las Casas se observó con un mayor número de policías vestidos de civiles y uniformados, lo que les preocupa porque lejos de instalar una mesa de diálogo para sentar a las partes en conflicto, el SUTUNICH y la Rectoría, las autoridades ponen oídos sordos y recurren a acuerdos con la CNTE para desplazar a los académicos mejor preparados y poner en su lugar a gente improvisada que solo demeritará el nivel académico de la UNICH.

La cosa está grave en la UNICH, basta con señalar en la convocatoria de nuevo ingreso lanzada ya no aparece la carrera de Partería y Obstetricia. ASICh