Con el caso electoral de Oxchuc se retoma la ruta marcada por el EZLN: Gabriel Méndez

ASICh

Con el caso electoral en el municipio de Oxchuc, se retoma la ruta marcada por el EZLN para cumplirse los Acuerdos de San Andrés, sobre todo que nosotros le apostamos que el Estado Mexicano está obligado a respetar los derechos de los pueblos indígenas, sostuvo Gabriel Méndez López.

El integrante de la Comisión de Paz y Justicia por Oxchuc, sostuvo que en esa ruta van como pueblo originario. Anotó que conforme avanza el peritaje antropológico, que incluye entrevistas y encuestas a las comunidades, además de considerar la consulta pública que se contempla, se prevé que en tres meses más se tengan resultados.

Dijo que se deberá de respetar el decreto de la 66 Legislatura, donde se suspende el proceso electoral 2017-2018 en Oxchuc, tal como lo demandaron ellos.

Anotó que de otra manera los partidos políticos que andan calenturientos van hacer presencia ahí y se empezará con la refriega, sobre todo que para el pueblo de Oxchuc estos institutos son los responsables de los hechos ocurridos el 24 de enero de este año.

Sostuvo que van a esperar que se termine el peritaje antropológico y en su caso la consulta pública para determinar si van o no al cambio de sistema de régimen de elecciones en este municipio.

Asimismo, enfático dijo que para las elecciones federales, donde se habrá de elegir a diputados federales, senadores y presidente de la República se van a instalar las casillas, pero no se permitirán propagandas ni campañas electorales de ningún candidato ni partido político.

Lo que está sucediendo en Oxchuc es parte de lo que ha quedado a deber el Estado Mexicano y el Estado de Chiapas, toda vez que no ha reglamentado que los procesos electorales se lleven a cabo por el sistema normativo de elecciones por usos y costumbres, el respeto a los derechos colectivos de los municipios indígenas.

Por último, reconoció la voluntad política de la 66 Legislatura, del presidente del Congreso local, Willy Ochoa Gallegos, para garantizar el derecho a la libre determinación, con el decreto emitido a favor del pueblo de Oxchuc, y por supuesto es histórico lo que va sucediendo en el estado de Chiapas con el caso en particular. ASICh