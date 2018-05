Con el no descenso, Veracruz no se tirará en la hamaca: Trejo

Ciudad de México. Mario Trejo, directivo del Veracruz, negó tajante que los escualos se vayan a tirar a la hamaca con el no descenso; al contrario, subrayó que tienen el objetivo de “en dos o tres torneos tener al Tiburón en los primeros sitios, en zona de calificación y aspirando a ser campeón”.

Señaló que el plantel escualo está contento por haber logrado la permanencia de manera deportiva y, en su nueva función, dijo que ya inició trabajos para depurar y reforzar. “Hay una base de jugadores, tampoco vamos a modificar todo, pero ciertamente ya hemos avanzado en cuanto a refuerzos.

“No somos un equipo multimillonario, no vamos a trabajar a base de billetazos, si otros pueden hacerlo, qué bueno, pero acá tenemos un presupuesto aceptable y nuestra tarea es invertir bien, cuidar las formas y las maneras”, abundó el ex directivo de Pumas.

Trejo se congratuló de volver a trabajar con el timonel Guillermo Vázquez, también ex puma. “Fue decisivo para aceptar este trabajo, nos conocemos bien, además, he encontrado un grupo fuerte”. Asimismo, desechó la vieja versión de que los jugadores de Tiburones son presa fácil del ambiente festivo que impera en la ciudad portuaria.