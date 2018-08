Con marcha piden justicia a las autoridades para Isaías

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- A 17 días del asesinato contra el taxista Isaías Trujillo Villafuerte, sus familiares y amigos realizaron una marcha del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, para luego sostener un mitin en la Plaza de la Paz y concluir en el Palacio de Justicia, donde pidieron a las autoridades pertinentes la detención de los responsables.

Entrevistada durante la caminata, Claudia Dolores Cruz Cruz viuda de Isaías, aseguró que la Fiscalía no ha dado respuesta, “solo el fiscal de Distrito nos dice que el tema está en investigación, que confiemos en ellos, que habrá justicia, que van a detener a los que ejecutaron este crimen, pero pasan los días y no hay resultados”.

Dijo que lo único que piden es justicia para Isaías, aunque todos sus familiares saben que nada les regresará a Isaías, “las autoridades saben que existen videos y fotografías de quiénes fueron los responsables”.

Ya en el mitin, Cruz Cruz hizo un llamado a los visitantes que se encuentran en San Cristóbal para que se cuiden, “porque hoy están vivos y mañana no saben, ya que los elementos de la policía no hacen su trabajo, el día en que si esposo fue asesinado se enteraron del caso y no hicieron nada”.

En las oficinas de la Fiscalía, fueron recibidos por Seik Siquem Jiménez López, subdirector de Averiguaciones Previas, quien les presentó los avances que tienen sobre el tema, y aseguró que no quedará impune.