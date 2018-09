Con pupitres frente a Palacio de Gobierno de Chiapas, recuerdan a los 43

ASICh

En la víspera del 4º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, Guerrero, los estudiantes de la Escuela Normal Mactumactzá colocaron igual número de sillas con sus fotografías y nombres de los muchachos hasta hoy reclamados por sus familias y el pueblo de México.

Los pupitres fueron colocados enfrente del Palacio de Gobierno de Chiapas, en la plancha de concreto de Tuxtla Gutiérrez, donde también pusieron hasta adelante dos sillas más con las fotografías y nombres de Julio César Nava y Julio César Mondragón, los dos caídos el 26 de septiembre de 2014.

Miguel Angel Hidalgo Salas, vocero de los normalistas, enfático dijo que es una actividad que realizan conmemorativa a esos hechos de “La noche de Iguala”, sobre todo para que la sociedad no olvide que el gobierno no ha hecho nada para dar a conocer la verdad.

En tanto, dijo que para este miércoles van a realizar una marcha, la cual partirá de la normal Mactumactzá hasta el parque central de la Capital de Chiapas, para insistir en el tema.

Asimismo, van a incluir la demanda de la libertad del director de la escuela, Conrado Borraz de León, quien se encuentra en arraigo domiciliario por la muerte de uno de los alumnos de nuevo ingreso en este periodo lectivo. Ninguna culpa tiene para estar privado de su libertad.

El estudiante de tercer semestre en la Normal Mactumactzá sostuvo que no se les hace ninguna novatada como se ha dicho a raíz de la muerte de su compañero de escuela, sino únicamente se les pone a realizar una serie de actividades en la llamada semana de inducción.

Dijo que realizan actividades deportivas, artísticas y culturales, módulos de producción, pero no se les maltrata a ninguno de los alumnos de nuevo ingreso.

Lo más desgastante físicamente que pudiera resentir alguien de nuevo ingreso, serían las actividades agricultura, pero nada parecido a un castigo o algo así para fallecer, subrayó.

Sin embargo, la escuela es un foco rojo para el gobierno y aprovecha todo lo posible para cerrarla, pero como comunidad estudiantil no lo vamos a permitir, vamos a defender lo que representa para jóvenes de escasos recursos la institución educativa para formarse profesionalmente. ASICh