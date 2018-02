Con silencio, Secretaría de Transportes muestra complicidad en alza al pasaje

A la fecha no ha emitido comunicado alguno

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de febrero (El Estado).- Con su silencio ante el incremento al costo del pasaje en el estado de Chiapas, la Secretaría de Transportes muestra una clara complicidad con los concesionarios y las organizaciones de transportes en la entidad.

Y es que desde la mañana de este 14 de febrero comenzaron a difundirse varias imágenes a través de redes sociales, en las que en los colectivos fueron colocados unos anuncios en los que informaron a los usuarios de dicho incremento al costo del pasaje.

“A partir del día 14 de febrero del 2018 el costo de pasaje autorizado es de $7.00 pesos. Por su comprensión y apoyo gracias”, esa es la leyenda que algunas unidades del transporte colectivo tienen pegadas en la parte de adelante o atrás, a la vista de los tuxtlecos.

Sin embargo, la Secretaría del Transporte del estado de Chiapas no ha dado posicionamiento alguno, ya sea para aceptar el incremento o negarlo, ya que hasta la fecha no hay publicada alguna minuta o acuerdo al respecto del incremento al pasaje en Tuxtla Gutiérrez.

Los capitalinos ya comenzaron a mostrar su rechazo a esta medida implementada por los transportistas, quienes al parecer no cuentan con un documento que avale dicho incremento al costo del pasaje.

Ni en la página de internet de la Secretaría, que es http://st.chiapas.gob.mx/, ni en sus redes sociales han publicado algo al respecto, por lo que la omisión se convierte en permisión, desafortunadamente los que padecen son los usuarios, quienes tienen que pagar un peso más ante un incremento no aprobado, al menos, de manera oficial.

Ha trascendido que el titular de la dependencia estatal, Mario Carlos Culebro Velasco, se reunió con los transportistas y avaló el incremento al costo del pasaje, pero no se firmó nada, lo que da a entender que son acuerdos de palabra, de ahí que no haya nada escrito para justificar el alza.

Ya va para 10 días que el pasaje incrementó y la Secretaría no ha emitido comunicado alguno, por lo que demuestra que está de acuerdo con el alza.