CON UN PIE EN SEMIFINALES

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Las Águilas del América ganaron en su primer partido por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por marcador de 4 x 0 a su rival originario de Panamá, el Tauro FC, único participante no mexicano y no estadunidense a éstas alturas del campeonato.

Los ex jugadores de los Xolos de Tijuana e incorporación de las Águilas desde éste semestre futbolero, Joe Corona al minuto 18 del primer tiempo y Henry Martín al 71’ del segundo tiempo, además del paraguayo Cecilio Domínguez al 79’, y el colombiano Ibargüen al 83’, fueron los anotadores por parte del equipo azulcrema, que llegará cómodo y confiado a disputar el segundo partido de la serie en el país centroamericano.

Al cierre de ésta edición, Xolos enfrentaba al New York Red Bulls en Tijuana. Para mañana Toronto FC recibirá la visita de los Tigres de la UANL, y el Seattle Sounders la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara.