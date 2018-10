Concluye con éxito consulta ciudadana para elaborar Plan de Gobierno de Rutilio Escandón

Al dar por finalizada la Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan de Gobierno 2018-2024, ante la presencia de las y los rectores y directores de las distintas instituciones de educación superior, a quienes agradeció por su compromiso, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que la participación ciudadana será fundamental en el ejercicio del gobierno que iniciará el próximo 8 de diciembre.

“Qué mejor que la universalidad del conocimiento para convocar a todas y todos los chiapanecos a poder conjuntar todas las propuestas para el proyecto de gobierno con el que nos vamos a regir y que será el punto de partida para el trabajo permanente que realizaremos en todo este proceso desde el 2018 al 2024”, expresó.

Escandón Cadenas manifestó que las propuestas recibidas en este ejercicio, a través de la web y en los foros presenciales, son muy parecidas a las que por muchos años han venido recogiendo en sus recorridos por todos los rincones de la entidad, “la gente se queja, comenta, reclama, pero no ha encontrado eco; quiero decirles que ahora sí se va a trabajar de forma auténtica y legítima, porque no hay mayor presencia en la legitimidad que la participación del pueblo”.

En este sentido, reiteró que su gobierno actuará de manera seria para atender a la sociedad que demanda terminar con vicios como la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo, “quien no lo entienda tendrá que enfrentarse a la justicia, sin distinción, así sean amigos, amigas, compadres, familiares o colaboradores de su administración”.

De la misma forma, afirmó que se implementará la austeridad, lo que no significa menor eficacia, ya que el presupuesto público se invertirá de manera transparente: “tenemos que hacerlo rendir, hacer más con lo mismo y, si se puede, hacer más con menos. Vamos a trabajar por Chiapas como si fuera una empresa que hay que llevar hacia adelante con toda responsabilidad”.

A nombre de las y los titulares de las instituciones de educación superior de Chiapas, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruíz Hernández, agradeció el apoyo de José Antonio Molina Farro, coordinador general del Plan de Gobierno, presente en el evento, y ofreció un reporte ejecutivo de las actividades que se llevaron a cabo para obtener la información que se transformará en políticas públicas, al tiempo de informar que el documento quedará concluido y entregado el próximo 21 de noviembre.

En el marco de este evento, se hizo la relatoría de las mesas de trabajo que se desarrollaron en los foros presenciales, que se realizaron en Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer que la población presentó propuestas y soluciones a los principales temas que afectan a Chiapas en los siguientes ejes: Austeridad, Anticorrupción y Seguridad; Desarrollo Económico y Medio Ambiente; Bienestar Social; Gobierno Vinculado; y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asimismo, se informó que aunque los datos arrojados están siendo analizados en el Centro Tecnológico de Operaciones con sede en el laboratorio de big data de la Universidad Politécnica de Chiapas se tiene la siguiente información: El 40 por ciento de los ciudadanos se enteró de la consulta a través de las redes sociales; el 77 por ciento de las interacciones se dio a través de dispositivos móviles o tabletas electrónicas; se tuvieron más de 160 mil interacciones, de las cuales el 35 por ciento fueron mujeres y el 65 por ciento hombres, entre otras.

Estuvieron presentes: Jorge Luis Zuarth Macías, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas; José Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Harvey Gutiérrez Álvarez, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; Navor Francisco Ballinas Morales, rector de la Universidad Politécnica de Chiapas; Gonzalo Vázquez Natarén, rector de la Universidad Politécnica de Tapachula; Nancy Leticia Hernández Reyes, rectora de la Universidad Tecnológica de la Selva; José Luis Méndez Navarro, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Así también, Liliana Moreno Cancino, directora del Instituto Tecnológico de Comitán; Rosa Aidé Domínguez Ochoa, directora del Instituto Tecnológico de Tapachula; Apolinar Pérez López, director del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa; Gonzalo Esteban Girón Aguiar, director del Instituto Tecnológico de Cintalapa; José Humberto Trejo Catalán, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa; Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Marcelo Toledo Cruz, presidenta de la Mesa Directiva y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, respectivamente, así como los empresarios chiapanecos Rómulo Farrera Escudero y Jaime Mantecón, entre otros.