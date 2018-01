Condenan a la SCJN por apoyo a PP

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Lo dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que es injusto quitar subsidio a partidos políticos, es un absurdo, cuando hoy lo que importa es que el pueblo tenga el apoyo, coincidieron ciudadanos entrevistados en el Centro de la capital, quienes condenaron la acción de los magistrados.

El quitar el financiamiento a partidos políticos, es lo más correcto, primero porque se dijo que se destinaría a los damnificados y segundo, porque es necesario que ellos ya no vivan del presupuesto que el pueblo da a través de sus impuestos, tanto ricos como pobres.

Para algunos como los adultos mayores, ese dinero debe ser para quienes se quedaron sin nada con el temblor, dijeron que en la parte Sur Oriente, Centro y Norte Poniente hay muchas familias que necesitan de ese apoyo, regresárselos a los partidos, no solo es un acto inhumano, sino cruel de los magistrados.

Un grupo de jóvenes que se sumaron a la protesta en Tuxtla Gutiérrez, apuntaron que los partidos políticos hacen mal si reciben el recurso, quizá por ley tengan que hacerlo, pero al mismo tiempo regresarlo para que los damnificados puedan tener algo más, ante la pérdida total o parcial.

Según la Suprema Corte, los magistrados anularon la reforma electoral, realizada por la mayoría de los diputados locales chiapanecos en la que quitaban el financiamiento público a los partidos políticos, por violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar dentro de los 90 días del inicio del proceso electoral, aunque la ministra chiapaneca Margarita Luna Ramos no estuvo de acuerdo. Para ello, otro sector de la sociedad, criticó el actuar de los magistrados, pues las leyes deben estar por abajo y no por encima de intereses personales, grupales o mezquinos como se observa ahora, solo cuando al gobierno le interesa que se aplique la ley se hace, ya que siempre la viola. Por lo que refiere a la ministra Luna Ramos voto en contra de la anulación y se pronunció a favor, por considerar la reforma como un caso de excepción aunque se violentara la carta magna, pese a que el recurso que se le quitaría a los partido apenas si suman 240 millones de pesos, y el Gobierno de Manuel Velasco se niega a suministrar, hasta los que corresponden antes de esta reforma anulada y que son los ordinarios del 2017.