Confía INE que se dote al IEPC de los recursos que requiere para cumplir con su obligación constitucional



La forma en que se organicen los partidos políticos es una decisión interna y si alguno está inconforme con ello tienen salvaguardados sus derechos ante los tribunales, sostuvo el delegado del INE en Chiapas, José Luis Vázquez López.

Entrevistado en torno a los escenarios que se presentan en la entidad, donde se registran y se separan de coaliciones la mayoría de los partidos políticos, y ahora solicitan el registro de una candidatura común a la Gubernatura, dijo que son posibilidades que la ley le otorga a los institutos políticos en el ámbito local.

Vivimos en un régimen formal y legal de partidos políticos, donde con base a sus estatutos y todo lo que les confiere la ley se van acercar ante los órganos electorales a plantear quién los va a representar en la contienda electoral del primero de julio de este año

Enfático dijo que son procesos políticos internos de los partidos, en tanto la autoridad electoral debe ser respetuoso de la forma de cómo tomen sus decisiones políticas.

La figura de la candidatura común no está prevista en la ley federal, solamente en la local, por lo que el IEPC es el que habrá de pronunciarse si es procedente o no.

Por otro lado, en cuanto al tema de la falta de presupuesto del IEPC para la organización del proceso electoral local 2017-2018, enfático dijo que el INE está pendiente de esto, pero esto está vinculado a una situación presupuestal local que tiene que ver con el Congreso y Hacienda.

Independientemente de ello, anotó que juntos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana siguen construyendo el proceso electoral, por lo que ya se delineó que el PREP lo llevará exclusivamente el OPLE con el apoyo y la asesoría del INE.

Enfático dijo que en caso de que el IEPC no pudiera continuar con la organización del proceso electoral ya no sería posible que el INE atraiga las elecciones.

Nosotros confiamos en que habrá la sensibilidad para que se le dote los recursos que requiere el IEPC y pueda cumplir con su obligación constitucional, subrayó.