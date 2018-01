Consejeros del PAN en Chiapas han decidido no asistir al Consejo

ASICh

Consejeros electorales del PAN en Chiapas hicieron serias observaciones a la presidenta de Comité Directivo Estatal, Janette Ovando Reazola, por la convocatoria, de la cual se han enterado extraoficialmente, para instalar el Consejo Estatal y tratar el tema de suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos, aprobar plataforma electoral y el método de selección de candidato a Gobernador.

En un documento firmado por los consejeros y recibido este martes por la Secretaría General del CDE, le observan que no existe autorización de la notificación vía correo electrónico, y al ser la primera sesión del Consejo a instalar se hace necesario que la notificación sea de manera personal. Por lo tanto, al haber hecho por ese medio resulta ser ilegal y como consecuencia nula la sesión que sobre el particular se realice.

Asimismo, resulta dolosa por haber sido enviada dicha convocatoria fuera de los tiempos razonablemente correctos para que los consejeros del interior del estado pudieran trasladarse y estar en tiempo en dicha sesión, además que todos los integrantes del Consejo tienen diversas actividades y compromisos contraídos con anterioridad.

Inclusive, anotan que inicial e intencionalmente fue enviado vía electrónica otro documento que no correspondía a ninguna convocatoria.

En dicha convocatoria se presentan puntos en relación a un análisis y aprobación en su caso de una asociación electoral, de la cual localmente la dirigencia estatal no ha informado a los consejeros previa ni mínimamente las líneas generales de dicha intención.

Además, la convocatoria dice que se analizará y aprobará la plataforma electoral, pero el documento en ningún momento fue puesto previamente a consideración de los consejeros para su análisis y/o aportación para enriquecerlo.

Tampoco se contempla en el orden del día asuntos de importancia para la vida institucional del partido, y que se encuentran rezagados desde hace más de un año, como son informes financieros, elección de comisiones y nombramiento del tesorero, entre otros.

Por si fuera poco, advierten que ningún punto del orden del día se considera revisar el tema de estructuras municipales, que desde poco más de un año han sido violentadas en sus derechos, reteniéndoles sus prerrogativas y ordenando el cierre de oficinas por todo el estado.

Derivado de todas esas inconsistencias y demás, los consejeros panistas deciden no asistir a la sesión, y precisan que esto no significa que estén en contra de la conformación del Frente, pero es importante que el Comité Ejecutivo Nacional sea quien lidere dicha iniciativa, a la cual se sumarían porque tendrían la certeza que se implementarán acciones de inclusión a la militancia panista.

El documento con copia al dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, está firmado por 36 consejeros panistas. ASICh