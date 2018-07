Constantes han sido los señalamientos, referentes a la inseguridad que impera en la entidad chiapaneca, como muestra, se encontró en redes sociales, recientemente, un texto que invita al turismo en general, a evitar visitar el estado de Chiapas, debido a sus altos estándares de inseguridad.

Describió el texto, que en Chiapas ni el gobierno estatal ni el federal hacen nada para controlar a un grupo de asaltantes, invasores y asesinos que se amparan bajo el cobijo de organizaciones sociales, caracterizadas por su alto grado de violencia.

Se denunció que, desde hace más de dos meses, se mantienen tomadas las casetas de cobro de la carretera a Malpasito, en este lugar, no obstante que la cuota es de $33.00 ellos te cobran una cooperación voluntariamente forzosa, de $200.00 y si te transportas en un coche de lujo, la cuota sube, afirma el citado documento.

Además de que, en el mismo tramo, de noche, se tiene señalado como una zona altamente peligrosa y segura de asalto de robo de camiones y robo a pasajeros.

Continúa describiendo que, de llegar por aire y recorrer los distintos centros turísticos como Palenque, Agua Azul, Bonampak, lagos de Montebello, etc., también los paseantes sufrirán las consecuencias, porque aparte de que las carreteras están pésimas, con muchísimos topes y baches, también te encontrarás con grupos de personas bloqueando la carretera quienes bajo el pretexto de que están tapando los baches te pedirán una cooperación de por lo menos $50.00 la cual puede subir dependiendo que tan lujoso sea el vehículo que traigas, lo grave de esto que a más o menos 2 kilómetros encontraras a otro grupo que te cobrará lo mismo y si le dices que ya pagaste con el grupo anterior te dirán que son de otra comunidad y que eso no importa.

No obstante, los presuntos esfuerzos en la promoción de Chiapas, como un destino agradable, cómodo y seguro, y tal vez en cuanto a su infraestructura así lo sea, la ola de actos violentos dados a conocer a nivel nacional e internacional, son evidentes y nos ubican claramente, en un lugar señalado como no grato, para el turismo local, nacional, e internacional.