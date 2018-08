Contaminación mata el mar de Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La contaminación en la zona de manglares en la Costa de Chiapas, ha ido en aumento, lamentaron ciudadanos que pidieron el apoyo de las autoridades para limpiar y evitar que la contaminación los alcance, con el cual pone en riesgo la salubridad del pueblo.

De acuerdo con los pescadores, todos los días aparecen llenos de plásticos, reconocieron que también es culpa del pueblo, ya que quienes lo tiran, son ellos, pero también es cierto que no hay penas para quienes hacen del mar un basurero, por el contrario el ayuntamiento prefiere eso que enviar el carro recolector.

Al turismo ya no se le ve, porque antes acudía y veía una zona importante para disfrutar, hoy solo encuentra un basurero flotante, la gente no le gusta y prefiere ir en busca de otros espacios menos o simplemente no contaminados, por eso también hay preocupación de los vecinos.

De acuerdo a los pobladores saben que los manglares están siendo afectados por varios factores, el principal, es la mano del hombre al realizar la tala en cuencas de los ríos en las partes altas, lo que ocasiona que el material suelto, así como la basura generada por comunidades serranas, azolven las lagunas como la de Pozuelos y Cabildos, las cuales están en agonía.

En donde se recolectaron 105 toneladas de basura, 35 por ciento fue PET, de los cuales el 60 por ciento correspondía a las empresas refresqueras, “lo que quiere decir que es lo que más consume la población, pero es el mayor contaminante de las aguas de los ríos”.

La conservación de los manglares en Chiapas atraviesa por un momento drástico. El reto que tiene la CONANP no es menor. Todo parece indicar que ­– para garantizar la conservación de los manglares – resulta indispensable la intervención de la sociedad civil.

La colaboración de diversos actores clave fomentara el manejo sustentable de estos espacios. Para ello, resulta necesario empezar a coordinar las agendas de trabajo de la CONANP con las de organizaciones civiles como Pronatura Sur, A.C. y The Nature Conservancy quienes tienen años trabajando por la conservación de estas zonas.

Además, es necesario evaluar el programa de la palma de aceite para verificar su viabilidad en el largo plazo y corroborar que es factible su permanencia sin contar con el subsidio del gobierno, que al parecer es lo único que lo mantiene a flote.