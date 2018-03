Continúa generando afectaciones el mal manejo de la basura en Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 28 de febrero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Ha pasado una semana en que los residuos generados por los habitantes de Tuxtla no son levantados de las calles, por lo que la cantidad de basura continúa creciendo en las calles de la ciudad.

Cabe recordar que la empresa recolectora de basura Proactiva negó en un primer momento este servicio a los habitantes de la ciudad capital derivado del adeudo de casi 300 millones de pesos que mantiene el Ayuntamiento capitalino con ellos.

Ante las medidas paliativas que se han tomado para resolver esta problemática, el descontento entre la población continúa creciendo.

El Ayuntamiento a través de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales puso a trabajar 10 camiones tipo volteo para recolectar la basura del primer cuadro de la ciudad capital que esta siendo llevaba a la parte trasera de la Presidencia Municipal lo cual tambien genera ya graves afectaciones a las personas y locatarios que venden algún producto en esa zona.

Teresa Pérez quien se dedica a la venta de tacos y empanadas cerca del lugar y que ha visto afectadas sus ventas debido al mal olor penetrante que persiste por la acumulación de basura en la Presidencia.

“Donde quiera hay basura, el olor es muy fuerte y esto nos esta afectando a todos. La gente ya no quiere venir a sentarse ni llevar su comida para llevar porque apesta mucho. Esperamos que esto se resuelva pronto”, comentó la afectada.

Otra de las preocupaciones de las personas que laboran cerca de ahí es el foco de infección que se esta creando en el lugar ya que el Ayuntamiento no tiene la capacidad para darle tratamiento a los residuos, por lo que temen que su salud se vea afectada por esta situación.

César García Savala, trabajador del área de Servicios Públicos Municipales comentó que “están trabajando y atacando el problema de la basura” pero no hay fecha de cuándo podría reestablecerse el servicio con Proactiva u otra empresa ni mencionó si los camiones recolectores del Ayuntamiento trabajaran en otras partes de la ciudad.

Sin embargo entre los conflictos legales y la deuda que arrastra el actual Ayuntamiento con la empresa Proactiva/Veolia, el problema parece no tener fin, mientras que los riesgos, así como afectaciones siguen creciendo.