Continúan en paro de labores 18 escuelas normales del estado por falta de pago a docentes

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 10 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Debido a la falta de respuesta al pago de salarios de un aproximado de 500 docentes y alumnos, 18 escuelas normales del estado continúan en paro laboral.

Víctor Manuel Rodríguez Hidalgo, secretario de trabajo y conflictos de la Sección 40 dio a conocer que son 40 millones de pesos que el gobierno del estado adeuda cerca de 40 millones de pesos, a personal interino, de base y becas de los alumnos.

En el caso de los interinos llevan cerca de tres años sin cobrar, por lo que han emprendido una serie de acciones para que las autoridades cumplan con el pago.

Señaló que no quieren más mesas de trabajo pues en todas las que se han llevado a cabo, las minutas firmadas no se les dieron cumplimiento.

La situación es preocupante pues la administración estatal está a punto de terminar y la deuda podría no ser cubierta, lo que dejaría ver un robo del recurso ya etiquetado para ese fin.

Ante esta situación son también miles de alumnos de las escuelas normales que no están recibiendo clases por el problema, que hasta el momento parece no tener fin.