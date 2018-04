Continúan esperando rehabilitación de templos por sismo

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Al lado del periódico mural del Centro Pastoral de la Diócesis de esta ciudad se ve una cartulina donde se lee: “Los trabajadores del INAH ya solicitamos los recursos a FONDEN y seguros Banorte para restaurar los templos ¿Dónde está el dinero?”.

Al respecto, el obispo de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, aclaró que el recurso no les será entregado a ellos directamente, sino que las instancias correspondientes serán las encargadas de ejecutar las obras con ese dinero.

“No va llegar a nuestras manos dinero, va llegar a nuestra vista el que se vea que se empiece a trabajar, ya en el templo de Caridad se empezó a trabajar, esperemos que se empiecen en otros”, añadió el prelado.

Cuestionado sobre la respuesta de los feligreses durante Semana Santa, pese a que los templos permanecen cerrados, Aguilar Martínez dijo que en algunos lugares fue complicada la realización de las actividades, como en la Catedral.

“Pero aun así hubo bastante participación y no creo que haya afectado a los que de verdad querían vivir su celebración, eso no les impidió. Hubo bastante participación, en algunas partes no a reventar, hay muchos devotos que quieren vivir su fe para unirse a cristo que muere y resucita por nosotros”, abundó.