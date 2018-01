Continúan los cobros contra el Gobernador Chiapaneco

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 18 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Maestros estatales exigieron una vez más al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello el pronto pago a sus percepciones salariales toda vez que algunos tienen más de dos años sin cobrar y otros si cobran lo hacen de manera irregular.

En entrevista para esta casa editorial, Santiago Hernández Lara dijo: “hoy estamos aquí reunidos diferentes generaciones de maestros del nivel estatal ante la inconformidad de no recibir salarios de manera regular y adeudos de más de dos años y hoy estamos rompiendo el silencio de manera un poco quizás radical porque los términos del diálogo pacífico se han roto no ha habido la paciencia en todos sus términos porque ya no existe el diálogo, porque ese gobierno que dice que atiende, escucha y cumple hoy no quiere dialogar, hoy no quiere hablarnos, hoy no quiere escuchar a su gente, a sus ciudadanos, hoy no quiere escuchar a sus maestros”.

A pregunta expresa sobre que les dicen porque negociaciones van y vienen sin que sus demandas sean resueltas y sobre todo que les dicen del destino de los recursos, el mentor señalo que dichos recursos si existen solo que los están jineteando, o en su caso lo están destinando para asuntos partidistas, o para sufragar gastos de funcionarios y servidores públicos.

“Y es por eso que nosotros estamos exigiendo que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda de la cara, que atienda y que nos explique y sobre todo que nos dé solución”.

Toda vez que señalo que lo único que les ofrecen son migajas y cuando protestan amenazas de represión y de desalojo, pues justamente momentos antes de la entrevista por el sistema de radio comunicaciones del equipo de seguridad les habían alertado sobre el arribo inminente de los granaderos, lo que obligo a los maestros a dejar la avenida central y concentrarse en las afueras de palacio de gobierno, los inconformes retuvieron unidades del transporte urbano conocidos como Conejo Bus y una unidad de productos lácteos, mismas que utilizaron para el cierre de la avenida central de oriente a poniente sobre la segunda oriente y calle central.

Por su parte Alejandro Hernández Hernández, dijo que por lo menos mil maestros se encuentran en esta situación y que esta problemática la vienen arrastrando desde el dos mil quince, por lo que explicó que las generaciones dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete se han sumado a esta protesta con la finalidad que el gobierno del estado les cumpla de manera inmediata, al tiempo que externo su preocupación por las largas y largas que han tenido y lamentablemente este sexenio está por concluir y que si no les pagan quedarán en total indefensión, porque la mayoría del dinero que les adeuda el gobierno del estado, ellos también ya lo deben, Finalizo.