Continúan maestros, protestando; exigen pagos de salarios

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano,

11 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Éste jueves docentes idóneos interinos y de telebachillerato se unieron para protestar en la calles de Tuxtla en demanda de que les sea pagado los salarios por el tiempo laborado en diferentes niveles y escuelas de Chiapas.

En el cuarto día de protestas los docentes de Telebachillerato Comunitario e Idóneos 2016 dieron a conocer como en otras ocasiones que exigen los pagos que se les adeuda por diferentes tiempos y montos.

En éste sentido expresaron que en el caso del Telebachillerato se les adeuda 4 meses de sueldos y el aguinaldo correspondiente al 2017, lo que en total suman 55 millones de pesos, además de que en éste tiempo de protesta ninguna autoridad les ha dado una respuesta.

“Pedimos comprensión a la población tuxtleca que se ha visto afectada, pero estamos luchando que se nos pague lo que ya hemos trabajado, no pedimos otra cosa, y no hemos obtenido respuesta alguna por lo que no tenemos otra alternativa que manifestarnos”, expresaron.

Precisaron que son 690 docentes de telebachillerato de 77 municipios que están en ésta situación, por lo que no regresarán a clases hasta que cumpla con el pago.

Mientras que en el caso de los maestros idóneos 2016 dieron a conocer que se han sumado a la lucha por la falta de pago y falta de la designación de plazas a pesar de que pasaron los exámenes del Servicio Profesional Docente.

Indicaron que derivado de la situación son cerca de 25 mil alumnos de diferentes niveles de Chiapas que no están en clases, por lo que sentenciaron que de no salir el pago, no regresarán a clases.

“No es que no queramos trabajar, queremos que nos paguen porque estamos en una situación insostenible, seguiremos en paro y con las protestas, ya no venimos por más minutas”, puntualizaron.

De manera general, el Gobierno del estado adeuda a los docentes que están en lucha cerca de 500 millones de pesos, que de acuerdo a la federación es un recurso que fue entregado a la entidad por lo que se presume que el dinero fue desviado en Chiapas con otros fines.