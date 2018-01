Convoca INE a interesados en participar como observadores electorales

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Edmundo Enríquez Arellano, vocal de Urbanización Electoral en este V Distrito Electoral en Chiapas del INE, dio a conocer que se encuentra abierta la convocatoria para todos los interesados en participar como observadores electorales, durante el próximo domingo primero de julio.

“Ya iniciamos a recibir las solicitudes, este proceso ser realizará hasta el 31 de mayo y se encuentra dirigida a organizaciones dedicadas a la observación electoral o a título personal, pueden hacer su solicitud en las juntas distritales en Tuxtla Gutiérrez y en el resto de los municipios de la entidad”.

Enríquez Arellano dijo que el principal requisito para hacer la solicitud es ser mexicano con todos sus goces y derechos políticos, no ser ni haber sido miembro de un partido político o candidato a un puesto de elección popular, al menos en los últimos tres años, así como asistir a los cursos de capacitación que otorgará el mismo INE.

“No hay límite de edad, solo presentar su credencial para votar como ciudadanos, en cada proceso se sacan convocatorias y asisten ciudadanos interesados en vigilar y observar todo el desarrollo de la elección, aquellos acreditados pueden pedir entrevistas a funcionarios electorales, tener acceso a documentación y dar seguimiento a todo el proceso electoral”.

Asimismo, aclaró que no existirá ninguna remuneración económica, “esto es por vocación ciudadana, no hay dinero, es simplemente para personas interesadas en participar, se les da un gafete para que estén presentes en las sesiones vocales distritales y sigan de cerca todo el desarrollo del proceso electoral, cerca delas casillas”.

Y es que dijo que el Instituto Nacional Electoral se encuentra interesado en que la ciudadanía observe que el INE se apega a la ley y que no hay desviaciones en la elección, “para ello se les dará una acreditación”.

Finalmente, informó que el gafete como observador electoral se entregará luego de haber revisado los documentos como es una solicitud y un escrito bajo protesta que el mismo INE les entrega, además de dos fotografías tamaño infantil y copia de la credencial de elector, se hace una revisión y se da al Consejo Distrital para realizar los gafetes de identificación”.