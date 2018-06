Convocan a formar parte de las autodefensas electorales en Chiapas

ASICh

Tan solo en el municipio de Oxchuc se tiene ya un ejército de 30 personas y se puede incrementar en las próximas horas, así como en todo el estado, debido a que se ha lanzado la convocatoria para formar parte de las autodefensas electorales en Chiapas, sostuvo el líder Gabriel Méndez López.

Dijo que se ha proporcionado los elementos necesarios para que todo ciudadano defienda el voto, para evitar el fraude electoral, al cual ahora recurren todos los partidos políticos, y las elecciones se hagan con una verdadera participación ciudadana.

Las autodefensas electorales van a condenar al partido político que intente recurrir al fraude electoral, para lo cual se ha hecho la convocatoria abierta en general en redes sociales para el ciudadano que se quiera sumar a este ejército.

En la convocatoria proporcionan el link del INE para que los ciudadanos ubiquen sus casillas, y siendo autodefensas electorales se indica que salgan a votar temprano, tomar una foto a la boleta, quedarse todo el día a observar cerca de la casilla donde se votó.

Cuidar a 200 metros de diámetro para evitar compra de votos, checar acciones de carrusel, esperar hasta el cierre de las votaciones, tomar una foto al acta final y publicarla en Facebook.

Inclusive, recomiendan que vestir de playera blanca y con un plumón negro escribir Todos somos autodefensas electorales.

Precisó que las autodefensas electorales en Chiapas no tomarán las armas, sino solamente van a defender el voto ciudadano, evitar que se cometan delitos electorales, sobre todo ahora que ha trascendido que en Tabasco ya se robaron más de 11 mil boletas y en Chiapas no están llegando completos los paquetes a los municipios y distritos.

Asimismo, dio a conocer que el pueblo de Oxchuc votará por candidato de partidos políticos a la Presidencia de la República y a la Gubernatura de Chiapas, pero no para el Ayuntamiento, en estricto apego al decreto emitido por el Congreso del Estado, de fecha dos de abril de 2018.

Dado que en los últimos tres días no ha ocurrido ninguna intromisión de los partidos ni candidatos al municipio para hacer campaña, el pueblo determinó permitir siempre la instalación de las casillas el próximo domingo.

En tanto, que los partidos políticos posterior a la jornada electoral del primero de julio les permitan consolidar en Oxchuc el método por la libre determinación para elegir a sus autoridades municipales.

Méndez López reveló que el día de la jornada electoral no se abrirán los módulos del INE para la repartición de los paquetes electorales, porque será la Comisión Permanente de Paz y Justicia la encargada de recogerlos hasta en Huixtán, y junto con las autoridades electorales van a repartir a los representantes de casillas.

Al final de las votaciones, la misma Comisión se encargará de recoger la paquetería y las actas de escrutinio, para entregarlas en las oficinas distritales federal y local. ASICh