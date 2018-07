COPAINALÁ puede arder dice PVEM

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Luego de que el pasado 1 de julio resultará ganador electo a la Presidencia Municipal de Copainalá, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Adeldamar santos Juárez, los partidos Chiapas Unido y Morena dieron a conocer que no aceptan el resultado.

Por lo que llamó a la cordura y exhortó a todos, a que participen por el bien del pueblo, ya que esto no es quien gana como partido explicó, sino que quien gane sea el pueblo mismo; ejemplificó el caso de otros lugares donde se ha desatado la violencia y hasta el momento todos han perdido.

Les pidió a no desestabilizar en el pueblo, es un error hacerlo, insistió en que está pidiendo a las fuerzas estatales de esos partidos para que se coordinen y todos trabajen desde su trinchera por un Copainalá mejor, llamó a la reflexión y dijo que algunos ganan y otros pierden, pero el gran triunfador tiene que ser los ciudadanos.

Mostró preocupación, porque no desea que su pueblo se enfrente por situaciones personales, hay grupos que se dedican a vandalizar, en este caso no tiene porque suceder, ante lo que calificó como una fiesta democrática y que fue voluntad del pueblo el decidir quién los gobierna.

Así mismo, reconoció el voto en su contra y a favor de otros partidos, aunque no les alcanzó para derrotarlo; pero que de cualquier forma están con la voluntad de que las cosas cambien y cambien bien; después de asistir a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Finalmente, dijo que si es necesario pedirá al gobierno del estado envíe a elementos de la policía a fin de que se restablezca el orden que pretenden resquebrajar los grupos contrarios, por el temor a que se presenten grescas, producto de la inconformidad de no aceptar la derrota.