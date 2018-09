Cortés es el candidato del CEN.- Ruffo

Mayolo López

Cd. de México (19 septiembre 2018).- Luego de protestar por las condiciones de inequidad que prevalecen, el diputado federal Ernesto Ruffo, aspirante a la presidencia del PAN, denunció que Marko Cortés es el candidato del Comité Ejecutivo Nacional y de la comisión que prepara la elección interna.

“A mí ver, está muy claro: aquí hay un eje entre el Comité Ejecutivo Nacional, el candidato Marko Cortés y la comisión”, sostuvo Ruffo Appel en entrevista.

El ex Gobernador había pedido a la presidenta del órgano, Cecilia Romero, que se aceptara el uso de los lectores de huella óptica para recabar las firmas de militantes necesarias para garantizar el registro de los aspirantes y, a la vez, que se ampliara la etapa de recolección, prevista para el 29 de septiembre.

La comisión no dio entrada a los planteamientos de Ruffo.

La única alternativa que tiene el legislador es que prospere la impugnación que junto con Manuel Gómez Morín y José Luis Espinosa Piña –los otros dos aspirantes– presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que este órgano ordene a la comisión reducir el número de firmas requeridas, de 28 mil.

“Los aspectos de transparencia para respetar la dignidad de cada militante, a la hora de recabar los apoyos a los distintos aspirantes, sigue siendo un tema de coacción en el que su trabajo depende de estar bien con su Gobernador o con su alcalde, son maneras que no se quieren resolver”, deploró Ruffo.

La presidenta de la comisión explicó por separado que este órgano había resuelto “sostener” la fecha agendada para la elección para el 11 de noviembre.

“Para cambiar la fecha se haría necesario un fuerte sustento legal que permitiera la modificación de la convocatoria. Los panistas podrían elegir a su nueva dirigencia el domingo 16 de diciembre como última posibilidad, pero aun así no habría el tiempo suficiente para poder implementar el sistema de huella digital”, aclaró.

La conclusión objetiva fue que lamentablemente no es posible ponerlo en práctica para esta elección”.

Romero Castillo afirmó que, en caso de que el Tribunal determine que debe reducirse el número de firmas requeridas para poder ser candidato a la dirigencia nacional, se apegarán a ello sin lugar a dudas. Por lo pronto, afirmó que “hay piso parejo para todos los aspirantes: No hay dados cargados. Estoy comprobando con mi trabajo diario que no hay dados cargados?.