Crear Concejo Municipal en Rincón Chamula San Pedro, solicitan las comunidades

Luis Ruiz/ASICh

Habitantes del municipio de Rincón Chamula San Pedro exigieron al Ejecutivo y al Congreso del Estado se forme un Concejo Municipal, para lo cual hay el consentimiento de siete comunidades.

Mateo Hernández Bautista, dirigente del PVEM, dijo no les respetaron el triunfo electoral del primero de julio, cuando históricamente el voto ciudadano determinó a quién querían para que gobernara y no como en pasados procesos electorales cuando este lugar fue foco rojo y cobró vidas.

Desafortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió nula la elección en Rincón Chamula, luego que impugnaron quienes en el pasado generaron la violencia.

Presentó un acta donde firman siete comunidades porque se forme el Concejo Municipal, por lo que de no escucharlos la gente podría levantarse en inconformidad.

Dijo que quienes se opusieron a los resultados electorales, los dirigentes de Nueva Alianza, se opusieron cuando se buscaba que fuera declarado municipio libre Rincón Chamula y ahora quieren gobernar.

La solicitud para conformar un Concejo Municipal también tiene el aval de líderes religiosos, porque quieren paz y tranquilidad.

Una ciudadana mujer de ese municipio, dijo que Angela Hernández Pérez ganó legalmente, pero Nueva Alianza se opone por machismo, no quieren que una mujer demuestre que tiene capacidades y puede gobernar mejor.

Por eso ahora exigen justicia y proponen que se forme el Concejo, sobre todo que no quieren seguir con la misma situación social de enfrentamientos.

Aquí estamos en representación del pueblo y no andamos con armas como los otros, puntualizó la jovencita, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Pedro Bautista Aguilar, ex presidente Concejal, manifestó su preocupación por que pudiera darse un escenario de violencia como se dio en 2012, por lo que debe respetarse la solicitud del pueblo, fundamentada con el consenso de las comunidades.

Enfátoco dijo que Rincón Chamula es foco rojo, hay grupos que operan en contra de la paz, afortunadamente en los nueve meses que tuvo la representación del Concejo, se pudo mantener la tranquilidad. ASICh