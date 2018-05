Crece en Chiapas las tortillerías piratas ante indiferencia de la autoridad

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 02 de mayo de 2018 (muralchiapas.com).- Los industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, denunciaron el incremento de tortillerías piratas o irregulares, sin que la autoridad actúe de forma eficaz.

El presidente de “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas señaló que este tipo de establecimiento se incrementó exponencialmente en un 90 por ciento afectando gravemente a los tortilleros previamente establecidos que cumplen con todo lo que ordena la ley.

Explicó que en Chiapas no se ha presentado el cierre de tortillerías, sino que el número de negocios se ha expandido de gran forma por comerciantes irregulares, acción que “pulverizando” al sector.

“Se están aperturando más curiosamente, pero de gente que no sabe y qué está generando, que el pastel nos lo comamos entre más, se está pulverizando. El que ganaba más menos un promedio en su negocio pues ahorita (solo) están sosteniendo sus negocios”, dijo.

A lo anterior, precisó que con la apertura de más comercios se puede apreciar más irregularidad en el sector, así como la corrupción y la falta de voluntad política, ya que los negocios sin documentación resultan una prerrogativa más para los funcionarios municipales y estatales.

“La mayoría son todos comercios informales, estoy seguro de que las 100 tortillerías nuevas que hay en Tuxtla, si cinco fueron a mater papeles es mucho, la mayoría está de forma irregular, porque no hay voluntad política, los señores que están en el gobierno municipal es un negocio redondo, por qué crees que no lo regularizan, porque el ser irregular es un negocio para ellos”, denunció.

De esta forma, aseveró que este tipo de acciones solo se observan en Chiapas, estado en el que sus ciudadanos no exigen mejoras y el que lo hace solo recibe represión por alzar la voz.

“Se ven cosas increíbles y solo se ve en Chiapas y sabes por qué, porque todos los ciudadanos no decimos nada y lo que decimos empieza la represión, pero bueno tenemos que defendernos”, finalizó.