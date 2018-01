Crece número de desaparecidos en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camcho. – En menos de 5 días, hay 10 desaparecidos en Tuxtla Gutiérrez, la mayoría son personas jóvenes del sexo femenino, solamente una persona del sexo masculino, en todos los casos se pide que las autoridades agilicen su trabajo y no esperen términos que solo ponen en mayor peligro a sus familiares.

Las condiciones que priva en la capital de Chiapas, de acuerdo con familiares, es que sus hijas e hijos, son personas que no consumen drogas, no deben, no están dentro de un perfil delictivo, por lo que se sorprenden de que, hayan sido levantadas por un grupo delincuencial que opera la ciudad.

Para otros, se trata de personas que pueden ser enviadas a la prostitución, toda vez que son jóvenes que fluctúan entre los 14 a 22 años, son personas que lucen en las redes sociales y presentan fotografías que pueden ser seductoras para los grupos delincuenciales que vigilan desde la web.

Solo un hombre, estudiante, callado y joven, sigue desaparecido desde hace 4 días, se le vio por última ocasión por plaza sol, los familiares indicaron que no tiene enemigos, no se metía con nadie, estaba casado y tenía a su primer hijo, por lo que estaba de lleno a trabajar y cuidar de su familia.

Para algunos, hay preocupación, porque se sigue observando autos con cristales oscuros, además de motocicletas que asaltan a mujeres por las colonias, para quienes han visto, son de rostros no comunes para los ciudadanos, lo que intuyen se trata de personas foráneas.

Aunque no confirmado, se habla de células, que están intimidando, otros más, opinan que es el mismo gobierno que intenta amedrentar a la ciudadanía y poner en jaque a las autoridades, todo por el interés de poder llegar a la gubernatura a través de sus respectivas alianzas.