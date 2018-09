Creen que nació volcán en Villaflores

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Habitantes del municipio acudieron ayer por la tarde, para pedir a la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, haga una inspección en uno de los cerros de ese municipio, donde creen se produjo un estruendo en las primeras horas de ayer mismo.

Para los presentes en la capital del estado, fue entre las 3 y 4 de la mañana, no hay un dato real al respecto, solo saben que todo el mundo dormía, cuando se escuchó el ruido como si un rayo callera casi a unos metros de ellos, sin embargo al indagar, todos se dieron cuenta que no había nada.

Conforme se fue dando la información en el día, se difundió que venía de un cerro, que no está muy lejano a ellos, lo que provocó miedo, pues piensan que puede ser un volcán que pueda hacer erupción pronto, pero para descartar cualquier dicho, acudieron a Protección Civil.

Los mismos pobladores indicaron que están confundidos, pues no creen que sea un rayo pero tampoco que el cerro sea un volcán, pues nunca se había presentado al por el estilo, otros más creen que fue un avión o algo parecido que se cayó y eso mismo causó el ruido.

Muchos ciudadanos que se dedican al campo, no han querido acercarse al cerro en mención, que va con dirección a Chanona, por lo que insistieron que sean mejor las autoridades quienes acudan y sean ellos quienes den a conocer la realidad y no se siga dando versiones encontradas.

Finalmente algunas personas que escucharon el estruendo se lo atribuyeron al Cerro Nambiyigua al cual señalan como un cerro de agua señalado como tal desde hace tiempo, lo cierto es que después del sonido animales se mostraron inquietos, el fuerte ruido se escuchó en otros ejidos aledaños a la cabecera municipal como Chanona, Villahidalgo entre otros.