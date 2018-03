Crisis es culpa del gobierno: Álvarez López

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobierno federal y estatal, han llevado a una crisis del campo, que no permite que haya desarrollo, señaló el dirigente en el estado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) “José Dolores López Domínguez”, Jorge Álvarez López.

Por eso, las acciones que se iniciarán en la siguiente semana, será respuesta a la indiferencia que ha mostrado Pulido al frente de la SECAM en particular, quien tendrá que regresar el dinero que le corresponde a las organizaciones y no ser desviados para campañas o cuentas personales.

La CIOAC, no está jugando expresó, ellos no vienen a turistear, lo que quieren es soluciones a todos los conflictos que el gobierno ha provocado, al tener al frente a funcionarios que no funcionan, pero que si provocan choques constantes en contra de los campesinos.

Álvarez López, en asamblea estatal informativa, al concluir amplió que para la revisión en materia de gestoría de diversos apoyos para proyectos productivos, está también el financiamiento de múltiples proyectos que haría la detonación del agro en la entidad.

A esta reunión participación 300 delegados de toda la geografía estatal de esta agrupación campesina nacional, quienes ante la falta de interés del gobierno federal, estatal y municipal para dar cumplimientos de acuerdos pactados, dijeron no se irán sin antes cumplir.

Y es que en 9 meses se harán los cambios correspondientes y eso implica que en un abrir y cerrar de ojos, los cambios vendrán y eso significa que todo habrá que dado perdido para ellos, el problema es que aparece como gestoría cumplida, el cual es falso insistió.