Cruz Azul sigue en caída libre y ante Santos sumó siete sin ganar

La Máquina sumó su tercera derrota y solo ha podido cosechar ocho puntos en nueve juegos, que lo aleja de las posiciones para clasificar a la Liguilla.

La historia en el TSM pudo ser diferente si la contundencia los hubiera acompañado desde el inicio del cotejo, pues a los 20 segundos Martín Cauteruccio falló un mano a mano y aunque reclamó falta del defensa Izquierdoz, no pudo definir.

Sin embargo, los jugadores de ofensiva celeste no pudieron encontrar otra jugada tan clara como esa y por el contrario, Jesús Corona falló cuando menos se esperaba.

Por el contrario los laguneros no solo tuvieron las primeras opciones de gol sino que superaron ampliamente a la zaga celeste.

Al 36’ Furch mandó el balón al poste tras centro por izquierda de Lozano.

El gol llegó de la forma más inesperada. Jesús Isijara tomó el esférico por la banda izquierda y mandó un centro para Furch que nadie remató, Corona no calculó correctamente la trayectoria del esférico y se movió la pizarra para el 1-0.