Cuántas veces hemos oído hablar de la migración de la mariposa Monarca, pero, esta no es la única especie de mariposa que migra, existen otras más. Por ejemplo, la vanesa de los cardos, la buckeye común, la señora americana, el almirante rojo y la Skipper, por citar algunas especies que se caracterizan por ello.

Desde el pasado lunes, alrededor de las 10 de la mañana, se ha estado suscitando en la capital chiapaneca, un fenómeno que no ha pasado desapercibido por todos, grandes colonias, de mariposas de diversas especies, han estado cruzando los cielos de Tuxtla, con dirección de sur norte.

De inmediato se dejaron ver, menciones, fotografías y videos, del fenómeno natural, al igual que presunciones de los hechos, que en su mayoría, refería a lo sucedido en Guatemala, en donde “El Volcán de Fuego”, hizo erupción el fin de semana pasado, causando graves estragos en el país vecino.

Lo cierto es que existen diferentes razones por las que las mariposas migran hacia otros lugares.

Simplemente no pueden adaptarse a los climas fríos y es por eso que en ocasiones tienen que viajar a lugares más cálidos.

Además deben permanecer donde puedan encontrar alguna fuente de alimento, si ha llegado el invierno y no hay flores, esta es otra razón por la que tendrán que alejarse.

Si los cambios climáticos no son un problema para ellas, como es el caso de las mariposas que habitan en zonas tropicales, de igual forma suelen migrar con el fin de establecer nuevas colonias ya que si se quedan en un solo lugar por mucho tiempo, las orugas van a consumir todo el alimento en esa área y las mariposas morirán de hambre.

De manera general, la migración hacia lugares nuevos les asegura su supervivencia y su alimentación.

Por lo tanto, entre la explicación científica y la presunción social, el espectáculo ha sido muy atractivo y, aunque no se sabe hasta cuándo se presentará este hecho, hasta el día de hoy, la sabiduría y equilibrio de la naturaleza, se sigue manifestando.