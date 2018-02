Cuatro propiedades más del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fueron aseguradas por autoridades, informó el actual mandatario, Javier Corral Jurado

Ciudad de México, 25 de febrero.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que en la última semana se llevaron a cabo nuevos aseguramientos de propiedades del ex mandatario César Duarte Jáquez, las cuales “ayudarán a reparar tan sólo una parte del gran daño que hicieron”.

A partir de las investigaciones del grupo especial de fiscales en materia de anticorrupción, la Fiscalía del Estado de Chihuahua (FGE) incautó el rancho Santa Rita, en el municipio de Camargo, cuya superficie suma más de 30 mil hectáreas.

Y ayer, sábado 24 de febrero, “en cumplimiento a una orden judicial librada por un Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, la Fiscalía General del Estado practicó nuevos cateos y logró asegurar otros cuatro ranchos ubicados en el municipio de Balleza, al sur de la entidad”. Estos últimos fueron adquiridos por Duarte Jáquez durante su administración.

Los inmuebles suman, de acuerdo con la información de Corral Jurado, poco más de 2 mil 344 hectáreas, y tenían más de 450 cabezas de ganado bovino, “algunas de ellas con arete de exportación con características similares a la provenientes de Nueva Zelanda”.

Los terrenos incautados son El Rebaje, con una superficie de más de 466 hectáreas; la Mesa de Chávez, con extensión de 755 hectáreas; el Agostadero de Moreno Número dos, con poco más de 572 hectáreas de superficie, y el Rancho de En Medio, el cual mide 551 hectáreas.

“Dichos inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado a fin de poder llevar acabo las diligencias de investigación necesarias tales como peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación”, de acuerdo a la información oficial.

Con tales aseguramientos, suman ya 20 los inmuebles, tanto urbanos como rústicos -con una superficie alrededor de 40 mil hectáreas-.

Durante los cateos y aseguramiento participaron elementos de la policías de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Comisión Estatal de Seguridad, Agentes del Ministerio Público, así como personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

El diario Reforma reveló hoy que los hijos de Duarte Jáquez registraron en 2015 una empresa constructora en El Paso, Texas, con que lograron adquirir un terreno.

De acuerdo con el diario capitalino, César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez registraron ante el Departamento de Estado de Texas– el 9 de junio de 2015– la empresa Cad Construction Inc, creada como una corporación tradicional con fines de lucro y no como una sociedad de responsabilidad limitada o LLC.

El 17 de enero de 2017, cuando Duarte Jáquez ya no era Gobernador, Cad Construction compró un terreno de mil 194 metros cuadrados en el 263 de Everest Drive, también en El Paso, valuado en 75 mil dólares.

El terrero está sobre una calle en proceso de desarrollo inmobiliario, ubicada a poco más de un kilómetro de la casa de la familia Duarte en El Paso, en el 343 de Crimson Cloud Lane, domicilio con el que fue registrado Cad Construction, y adquirida en 2011 por Bertha Gómez Fong, la ex Primera Dama del estado.

Reforma resaltó que la familia de César Duarte paga 2 mil 237 dólares anuales por predial del terreno de Cad Construction, y 14 mil 524 dólares por la casa.

A través de su cuenta de Twitter, Corral Jurado criticó el hecho de que su predecesor no solo haya creado una amplia red de corrupción al interior del aparato del gobierno estatal y entre particulares– “a quienes convirtió en empresarios emergentes– también involucró a una muy buena parte de su familia”.