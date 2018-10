Culebro Velasco, no sabe cumplir

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mario Carlos Culebro Velasco, no ha cumplido con la minuta que firmó el pasado 20 de octubre, donde se comprometió de manera inmediata a resolver el conflicto de los desplazados, por ello consideraron que es necesario que el Congreso intervenga.

La firma del documento está por Mario Carlos Culebro Velasco, Secretario de Gobierno; Francisco Pérez Robles, Sub Secretario de Operación Política; Cristóbal Hernández, fiscal de Justicia Indígena; María Susana Palacios, Fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Penagos Villar, asesor de la Secretaría de Gobierno; Eduardo Campos Martínez, Secretario de Educación; Juan Rubén Cabrera, jede de unidad de Planeación de la Secretaría de Protección Civil; Comisario Octavio Lozoya, de la Secretaría de Seguridad Pública; Oscar Ochoa Gallegos, Secretario del Trabajo.

Los acuerdos que se llegaron pero que no se han visto en las primeras que se ofreció a cambio de levantar el plantón en las afueras del palacio de gobierno son; en el caso de la menor Rubí Pérez, darle la intervención en el Hospital Pediátrico, bajo el apoyo económico del gobierno.

Protección Civil, con la entrega de alimentos a granel, a partir de ayer, para beneficio de los 4 grupos de desplazados, de manera quincenal, así como láminas, colchonetas, entre otros apoyos que se requieren para que las condiciones de los desplazados sea lo menos negativo posible.

Las comunidades que presentan el problema de desplazamiento, son Shulvó del municipio de Zinacantán, Ejido Tenango del municipio de Ocosingo; Ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo; Ejido Puebla, municipio de Chenalhó; todos ellos siguen en espera de que el gobierno de Chiapas, haga efectiva su palabra.

Finalmente, sostuvieron una reunión de trabajo con el diputado que corresponde al distrito de San Cristóbal de las Casas, por el Partido MORENA, donde esperan agilice las acciones y no se siga teniendo la dilación que ha caracterizado al gobierno del estado, por lo pronto dicen que estarán en espera.