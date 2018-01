Cumple 50 años OIS de A.A.

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Oficina Intergrupal de Información y Servicios de Alcohólicos Anónimos, de la Central Mexicana de Servicios Generales AC. Cumplió 50 años de vida, aportando por el bien común de miles de familias que hoy ven la recuperación de sus enfermos.

Luego de la conmemoración, los integrantes de A.A. aseguraron que esto les ha dado la fuerza para seguir adelante, pues con los doce pasos, no solo se han levantado ellos, sino recuperado a su familia, quienes habían padecido el flagelo de esta droga permitida, que pudo llevarlos en primera instancia a la desgracia económica y luego a la desintegración familiar y finalmente la muerte.

Se escucharon muchas veces la palabra gracias por el hecho de ser ellos quienes estaban dentro de la acción de poder participar en una reconversión de su persona, aclaran que esto no es fácil, pero siguen adelante cada 24 horas, de manera continua, hasta el final de sus tiempos.

La Oficina Intergrupal alberga a 46 grupos de los distritos 1 y 4; haciendo con ello un equipo fuerte, con ahínco siempre trabajando por el bien de todos, se insistió en que la mayor satisfacción es ver la recuperación de cada integrante, por eso están aún con esa decisión de seguir apoyando a quien solicite el mensaje.

Otro de los Alcohólicos Anónimos, explicó que las ponencias se han desarrollado sin contratiempos, indicó que por cada alcohólico que existe en un grupo sesionando hay alrededor de 20 que están sufriendo del alcoholismo

“Esa es nuestra función de todos los que estamos en alcohólicos anónimos, nuestra función es pasar este mensaje, somos muchos los allegados, somos pocos los que nos quedamos, ¿por qué? Porque no queremos dejar de sufrir el alcoholismo es una enfermedad progresiva incurable y mortal que eso es lo que vamos viendo, pero muchos no quieren dejar de sufrir.”

En este programa de 24 horas de solo por hoy para dejar de beber también participan mujeres “Ahí están las compañeras contentas y sonriendo nuestro programa dice que somos hombres y mujeres que estamos en plan de recuperación solo por hoy, por 24 horas, no sabemos el día de mañana, pero por hoy estamos todos alegres y contentos.”