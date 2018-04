Damnificados reclaman a diputados problemas con créditos para reconstrucción

Agencias

Ciudad de México. La Comisión especial de la Cámara de diputados que da seguimiento a las tareas de reconstrucción de los sismos de septiembre pasado, se reunieron con damnificados de la Ciudad de México y Juchitán, Oaxaca, así como autoridades de la capital del país y Morelos para hacer un balance de las tareas realizadas hasta el momento.

Durante la reunión en San Lázaro, tomaron la palabra representantes de los inmuebles Ajusco 1, Balboa 1016 y 1117, Nevados 69, Pacífico 223 y Vista Hermosa 79, todos de la Ciudad de México, quienes señalaron distintas irregularidades en cuando a la forma en que fueron catalogados los edificios dañados.

“Cuando se vayan a descansar van a llegar a sus casas, nosotros no vamos a llegar a ningún lado”, dijo una habitante del inmueble Pacífico 223. Además, recalcaron que no han recibido asesoría sobre los 45 programas que hay disponibles para los damnificados.

Los principales reclamos fue la falta de acceso a créditos para adultos mayores afectados, inmuebles no incluidos en la lista de predios que recibirán apoyos, y demasiados requisitos de estudios que no pueden cubrir por su alto costo, y los cuales son necesarios para iniciar la reconstrucción.

Por su parte, la representante de los damnificados de Juchitán, Antonia Pineda, reclamó que ninguna autoridad de su localidad acudió a pesar de haber sido invitados, y reclamó que hay cinco mil afectados sin ser incluidos en los censos y apoyos del gobierno estatal y federal.

A la reunión asistió Edgar Tungüí Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, quien reconoció que, a más de seis meses del sismo del 19 de septiembre en la capital del país, aún hay muchas familias viviendo en la calle o en albergues, sin precisar el número exacto de damnificados que aún se mantienen sin vivienda.

Precisó que se han demolido 30 inmuebles con daño total en la Ciudad de México y planean a mediano y largo plazo realizar una revisión de edificios anteriores a 1985, ya que a pesar que pudieran no haber tenido daños por no estar en la zona de alto riesgo, no están exentos de tener afectaciones en futuros sismos.

Durante la reunión, la diputada del PRD por Chiapas, Tania Ramos, dijo que en su entidad la reconstrucción se encuentra a menos del 50 por ciento, y sostuvo que la entrega de apoyos avanza a un paso lento.

Mientras que el secretario de hacienda de Morelos, Jorge Michel Luna, aseguró que el avance en esa entidad ya alcanzó el 70 por ciento.