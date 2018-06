Dan ultimátum a MVC para hacer relevo en Pesca en Chiapas

ASICh

Pescadores de Chiapas dan ultimátum al gobernador Manuel Velasco Coello, para que en 24 horas más releve al secretario de Pesca Rey Aguilar, debido a que está utilizando el cargo para hacer proselitismo político a favor del Partido Verde.

Reunidos los representantes de la federaciones estatal, regional y local de Paredón, gravaron un video donde le exponen la situación al mandatario y le pide de urgencia cambie al funcionario.

A nombre de los pescadores, Fidel Clemente sostuvo que quieren a Nicolás Magariño, porque ellos quieren a un funcionario que los oiga y los atienda, no nada más políticos que llegan a esa dependencia con sede en Tonalá, con fines de usarla como trampolín político.

El actual secretario anda haciendo campaña a favor del Partido Verde Ecologista, debido a que su esposa va en la planilla al Ayuntamiento como síndica.

Los pescadores tienen su preferencia de partido político, pero no andan utilizando el puesto para hacer proselitismo, por lo que no comparten que el secretario de Pesca actúe de esa manera.

Insisten con que Magariño sustituya en el puesto, porque lo conocen y saben que conoce las necesidades del sector pesquero en la Costa.

Advierten que en 24 horas más deben de tener respuesta, de lo contario tomarán acuerdos para realizar acciones para ser escuchados, porque ya basta de agarrar de trampolín político a esa dependencia.

Cabe anotar que los pescadores para hacerse escuchar cuando no obtienen respuestas a sus demandas bloquean la carretera internacional que comunica a México con Guatemala, por la zona Costa del estado.