Dará más tiempo diputado “cositía” a Gobernador para presentar su quinto informe

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Los 125 días que le otorga la Constitución Política local para presentar su quinto informe de Gobierno, no le fueron suficiente el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello por lo que el diputado local ex priista y ahora ex verde ecologista, Mauricio Cordero Rodríguez pretende otorgarle 30 días más para que pueda presentarlo hasta el 5 de marzo próximo.

Actualmente, el mandatario cuenta con 125 días a partir del 2 de octubre, para presentar su informe de gobierno, con plazo al 3 de febrero del presente año, con la propuesta del diputado por Comitán de Domínguez, en el que le otorgan 30 días más, el ejecutivo contará con 155 días en total, casi medio año.

De acuerdo a la constitución en su artículo 59 fracción 18, actualmente el mandatario cuenta con los 125 días a partir del 2 de octubre para entregar su informe de gobierno, no le alcanzó el plazo para el 3 de marzo, por lo que Cordero Rodríguez le impulsa modificarle la constitución.

En el año 2016, a Velasco Coello también se le modificó la constitución para que pudiera presentar su informe hasta el 3 de febrero del 2017, fue esta vez el diputado ex priista, ex panista y ahora por Chiapas Unido, Mariano Alberto Díaz Ochoa quién propuso dicha modificación.