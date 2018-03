 Darán revés a partidos que no cumplan paridad de género

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 11 de marzo (El Estado).- El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, dijo que darán revés a los partidos políticos que no cumplan con la paridad de género, establecido en la ley electoral.

En ese sentido, comentó que no debe existir ningún pretexto sobre el tema, porque el Órgano Local aprobó desde el año pasado todos los lineamientos para cumplir con la equidad.

Aseguró que hay una comunicación directa con los partidos políticos para despejar cualquier duda que pueda existir, respecto a cómo este principio pudiera generar complicaciones, sobre todo, con lo relacionado en materia de coaliciones, candidaturas comunes, independientes o reelección.

“La gran ventaja que tenemos en este proceso electoral, es que las reglas son aprobadas con suficiente tiempo de anticipación, por lo tanto no debe haber ningún pretexto para que se cumpla”, agregó.

Insistió que si los partidos políticos presentan listas y no cumplen con la paridad de género, no les serán aceptadas. De acuerdo con Chacón Rojas, hasta el momento no se han presentado quejas formales para cumplir con este principio en sus tres vertientes, horizontal, vertical y transversal.

Lamentó que, pese a los avances que se tienen en la materia, en los gobiernos municipales y también en las dependencias gubernamentales del estado los trabajos son nulos, porque los principales puestos están ocupados por varones.

Sentenció: “la paridad es una obligación constitucional, los partidos políticos tienen que cumplir y está establecido a nivel constitucional y a nivel jurisprudencial, pero en la integración de los gabinetes de gobierno no existe ninguna obligación legal”.

Finalmente, comentó que el IEPC está generando un micro sitio donde se subirán datos para que candidatas y candidatos se comprometan a integrar gabinetes paritarios y esto se refleje en los equipos de gobierno.