DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Hola amigos, ¿Cómo les fue este día de reyes?

Hola amigos, ¿Cómo les fue este día de reyes?, ¿cuántos tamales les toca llevar el día de la virgen de la Candelaria?, una de las costumbres más bonitas de este México nuestro, que une a las familias y nos hace más fuertes ante las adversidades y los momentos difíciles, como los desastres naturales, a la que por una u otra razón destruimos con nuestra conducta irresponsable; basura y desperdicios sin ton ni son en ríos y océanos, derrames de gasolina, incendios forestales y tala de bosques, que por la ambición de unos cuantos por hacerse millonarios. Por muchos años cuando viajaba a la Ciudad de México, sufría al ver pasar en esas carreteras llenas de curvas por Oaxaca, tráileres cargados de maderas finas, que llegaban a la frontera norte para enviarla a otros países, al regresar de mis viajes hacía la denuncia en mi columna “Ventana tuxtleca” en los periódicos El Sol y la Extra de Chiapas, diarios donde me dieron la oportunidad de hacer lo que tanto me gusta y aunque sean tonterías, como dice la canción, sigo denunciando el daño que entre todos hacemos al planeta, y si hablara y se quejara nuestro hermoso Cañón del Sumidero , orgullo de los chiapanecos, ya se imaginaran lo que nos diría… Perdón, ya me salí del tema de nuestras bonitas costumbres para unir a la familia, pero es a esta, la familia del MUNDO a la que dañamos con nuestro descuido y abuso hacia la naturaleza, nuestra “madre naturaleza” a la que deberíamos respetar como tal.

Volviendo al tema inicial, un pueblo que festeja en grande a nuestra virgencita de la Candelaria es el lindo Ocosingo, su iglesia es muy bonita, ojalá los recientes sismos no la hayan dañado, por cierto, todos sabemos que ese hospitalario lugar está muy cerca de nuestra bella Selva Lacandona, lugar donde mi esposo Cap. P.A. Alfonso Rodríguez Canché sobrevolaba con turistas que tenían, según me platicaba, expresiones de “¡Oh que maravilla!, que increíble belleza”, estas expresiones eran debido a los árboles entretejidos que remedaban como un techo de obscuro verdor, son recuerdos que duelen, pero que son inevitables de recordar. Hablando de nuestras tradiciones, nos da gusto saber que la familia Cabrera, familia con grandes artistas para fabricar los hermosos carros alegóricos cada año, con diferentes y con muy originales modelos, donde pasean a reinas y princesas para celebrar la feria grande de Chiapa de Corzo, a su santo patrono San Sebastián, donde se divierten sanamente todos, mujeres con lindos trajes, parachicos y chuntás, esta fiesta es patrimonio cultural nacional, para orgullo nuestro.Tal vez por los días que empiezan de un año nuevo, llega la nostalgia a nuestro corazón, envío mis oraciones a los seres que ya no están entre nosotros y al recordar a nuestros amigos y maestros que es para mí, en este emocionante oficio a Miguel Utrilla, del periódico “Horizontes” de Yajalón donde empecé, Don Panchito Nuñéz López del “Sol de Chiapas”, Don Rodolfo Espinoza Sarmiento de “La Extra”, después a Don Ché Luis Cancino de La Tribuna, Don Alfonso y Don Gervacio Grajales de “El Es”, Don Dionicio Hernández Rosete de la revista La Semana Ilustrada del D.F., con quién colaboré por 23 años, La revista campesina de la C.N.C. y otros más, gracias por la oportunidad que me dieron, y hoy, a Don Noé Farrera Morales, gracias por el espacio que me dan. Un saludo al Ing. Gonzalo Nuñéz de León, director del Sol de Chiapas, a Don Jorge, Don Miguel y en especial, a Don Manuel Farrera Q.E.P.D., quién me presentó a Don Panchito y Don Rodolfo. Abrazos a la familia Farrera Villatoro y Vázquez Villatoro por el inesperado deceso de nuestra querida prima María Elena Vázquez Villatoro, quien falleció el 5 de este mes, D.E.P. Ojalá este año sea mejor y haya salud y paz en sus hogares y mejores personas en el gobierno, de verdad ya lo necesitamos.