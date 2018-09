DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/¡Hola! Amigos, estoy apenada con ustedes

¡Hola! Amigos, estoy apenada con ustedes, porque en reciente nota abrí mi corazón, sin querer queriendo, como decía el recordado chavo del ocho que si no se hubiera casado con la chimoltrufia, otro gallo le cantaría a su familia… pienso que las cosas pasan por algo y la carta que escribí al presidente electo, para enviársela a su casa de campaña, en la Col. Roma; el caso es que se fue junto a los poemas dedicados al día del abuelo, la carta donde pido su apoyo para que nos hagan justicia, les contaré la historia: un hermano vivió muchos años en el D.F. el depto. Era de renta congelada, los dueños que cobraban cada 3 meses, una miseria, decidieron vendernos el inmueble, esto fue el año del sismo del 85, dimos lo que nos pidieron, se hicieron los trámites con el notario, todo iba bien, hasta que un accidente cobró la vida del hijo de un sastre (trajes charros, para actores) este señor fue corrido de un depto. Cercano y un amigo inquilino del mismo lugar, le abrió las puertas y ahí se quedó, después llego la fulana que nos ha hecho la vida de cuadritos, diciendo que ellos habían comprado al mes que nosotros, pero el reclamo lo hicieron en el 2004, la fecha de compra de ella octubre del 86, los afectados pensamos que de seguro tras de Consuelo Palacios Lechuga, la susodicha, hay algún político con mucho dinero, (no lo duden) son los más ricos y aprovechan sus puestos para fregar al pueblo, lo raro de todo OIGA USTED es que el notario que firmo las escrituras de esa bandida, las firmó un notario muerto más de tres años antes de este lío, con nuestras autoridades se puede todo, hasta revivir a los muertos (ya ven a Elba Esther, rozagante y fresca) que le crea su… que venía de arresto domiciliario perdón, es que da coraje, lo que pasa en el país de las mentiras… a las autoridades se les enseñaron EL ACTA DE DEFUNCIÓN DEL NOTARIO, dirección, fecha, TODO, para meter al bote a esa panzona, que ya vendió 3 deptos. A gentes malas, que tienen día y noche la música a todo volumen, en mis tratamientos de radioterapia en siglo XXl tuve que llegar al hotel, las socias de esta compra, están enfermas de los nervios, mi amiga Blanca en especial, que es la que va y viene, de los juzgados de verdad, es un verdadero viacrucis lo que hemos pasado con este despojo.

¡Ah!… pero no nos preocupemos, TODO ESTA MUY BIEN EN ESTE HERMOSO PAÍS los héroes que nos dieron PATRIA, se deben retorcer en su tumba, cuando los mencionan la noche del 15 de septiembre, en especial con la voz de nuestro góber… de 10 días ¿cómo la ven? Por los años que tengo en está linda profesión, les pido disculpen este resbalón pero lo que aquí les cuento es de la vida real, no telenovela.

Está aclaración es para decirles que eso que digo del “bote” es un decir, todo esto fue en el 87, ósea cuando el sastre y su vieja hacían escándalos en contra nuestra, las verdaderas dueñas, pero todavía no decían que ellos también lo eran (sin ser cierto) como lo dije en la nota anterior, en una de esas broncas, nos llegó notificación, fuimos a ver de qué se trataba, los revoltosos no llegaron, a nosotras las dueñas del edificio nos detuvieron en la sala, no encerrados, por dos o tres horas, gracias a Dios tengo una suerte y buena memoria, recordé el teléfono de un Lic. Paisano, que fuimos vecinos y estaba en otro juzgado muy bien, era juez, muy amable acudió a donde estábamos, rápido se arreglaron las cosas, después los que nos hicieron pasar tan mal rato, sí fueron encerrados por falsedad en sus declaraciones, se imaginan amigos la pena que me da contarles, pero no es justo que nos despojen de lo que en realidad es nuestro patrimonio y comprobado que el notario que dice la tal Consuelo, estaba difunto tres años antes de firmar las escrituras a la susodicha ¿Cómo la ven? Y todavía quiere Peña Nieto, que les creamos lo que dicen los políticos de toda la vida… cómo les digo, con pruebas, acta de defunción, dirección comprobada del notario que según firmó a la demandante, que además de estar viviendo ahí desde antes del sismo del 85, empezó a pelear en 2004, con todas las pruebas a favor nuestro, un dineral en abogados para defender lo nuestro ¿creen amigos que no hay un político interesado en un edificio de 8 deptos. A 5 o 6 cuadras del metro san Antonio Abad, Entre Isabel la Católica y Bolívar; col. Obrera? Claro que hay un poderoso atrás de la que ya nos tiene hasta la M… tal vez moleste lo que voy a decirles, antes de todo este lío, acudí a la presidencia de la República, con tres cartas, una para pedir ayuda de reparación del edificio, otra para que ayudaran a dos rancheros despojados de sus tierras, las dos con los nombres y datos de los afectados, supuestamente firmados por ellos, con tanta suerte (les digo) que estaba esperando a la esposa del afectado, no llegó, pasa Carlos Salinas de Gortari en su coche blanco, hablé y dije, ya pasó el presidente, no le entregué mi carta me escucho uno de la guardia, se acercó y me preguntó si quería hablar con él; sí le conteste, me presentó al jefe de guardias, me dijo parece aquí, el presidente va a pararse aquí, sale, le digo: señor presidente soy la chiapaneca que le da lata cuando llega a mi lindo estado, contesta: nada de lata, con mucho gusto la voy a leer, llegó la contestación al edificio, a Blanca, la vecina, a mí siempre añorado Yajalón, a Venustiano Carranza, los afectados fueron indemnizados, el edificio no lo repararon, no los dejo pasar Consuelo, vive en la entrada…

Tal vez por curiosidad Carlos Salinas fue a conocer Yajalón, nuestro amigo Elmar Setzer era gobernador. Llego a un lugar alto, Lindavista, dicen que comento: que hermoso lugar, fue a correr en un campo cercano. C.S.G.

Les comento: en mi departamento han llegado muchas amistades, por motivos de salud o estudios… mis nietas, no pudieron estar por Consuelo, que las molestaba… gracias por leerme disculpen… ¡Ah! A los despojados si les pagaron muy bien… me lo agradecieron…